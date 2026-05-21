Aue wollte in Zwickau wildern und handelte sich drei Absagen ein

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Kurz vor dem Sachsenpokal-Finale versuchte der FC Erzgebirge Aue offenbar drei FSV-Profis ins Lößnitztal zu lotsen.

Von Michael Thiele

Zwickau - Brisante Transferanfrage von Erzgebirge Aue vor dem Sachsenpokal-Finale! Nach TAG24-Informationen fühlten die Veilchen in den letzten Wochen bei den drei FSV-Profis Max Somnitz (22), Lukas Eixler (22, beide Verträge laufen zum 30. Juni aus) und Luca Prasse (21, Leihgabe von Holstein Kiel) vor, wollten sie im Sommer von Zwickau ins Lößnitztal lotsen.

Max Somnitz (22) könnte auch in der kommenden Spielzeit weiterhin für den FSV Zwickau auflaufen.
Max Somnitz (22) könnte auch in der kommenden Spielzeit weiterhin für den FSV Zwickau auflaufen.  © Picture Point/Gabor Krieg

Doch daraus wurde nichts. Kaderplaner Steffen Ziffert und Co. holten sich bei allen dreien einen Korb ab, wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war. Prasse will FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) nach seiner Rückkehr zu den Störchen wieder zurück an die Mulde holen. Allerdings wird der 21-Jährige auch mit Drittligaaufsteiger SV Meppen in Verbindung gebracht.

Bei Somnitz ist gegenwärtig noch keine klare Tendenz erkennbar. Interesse aus der 3. Liga, unter anderem vom SC Verl soll es geben. Trotz dessen schwerer Verletzung (Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss) würden die Westsachsen gerne mit ihrem Abwehrchef verlängern. Tendenz: Somnitz bleibt.

Top-Scorer Eixler (zehn Tore/sieben Vorlagen) wird dagegen schwer bis gar nicht zu halten sein. Kleines Trostpflaster für alle, die es mit den Schwänen halten: Zum Erzrivalen in den Schacht wird es nicht gehen.

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FC Erzgebirge Aue Erster Aue-Neuzugang fix: Wird Chemies Lihsek der nächste Neue?

Dass Aue in Zwickau wilden wollte, zeigt, welche gute Arbeit Cheftrainer Rico Schmitt (57) und Sportdirektor Lenk in den letzten Jahren geleistet haben. Sie besaßen das Auge für Spieler, förderten deren Potenzial und entwickelten sie für höhere Aufgaben weiter.

Top-Scorer Lukas Eixler (22) wird wohl nicht mehr zu halten sein.
Top-Scorer Lukas Eixler (22) wird wohl nicht mehr zu halten sein.  © Picture Point / Roger Petzsche
Luca Prasse (21) soll nach seiner Rückkehr zu Holstein Kiel erneut nach Westsachsen kommen.
Luca Prasse (21) soll nach seiner Rückkehr zu Holstein Kiel erneut nach Westsachsen kommen.  © Picture Point / Roger Petzsche

Die Veilchen dagegen müssen sich für ihren XXL-Umbruch anderweitig umsehen. Nach den ersten beiden Neuzugängen Tim Maciejewski (25) und Nils Lihsek (26), bahnt sich aber bereits der dritte Transfer an. Demnach wird Bastian Strietzel (27) vom Greifswalder FC mit den Lila-Weißen in Verbindung gebracht. Der 27-jährige Innenverteidiger könnte künftig die Abwehr verstärken.

Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / Roger Petzsche (2), PICTURE POINT/Gabor Krieg

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