Dauerlösung! Ziffert macht als Kaderplaner beim FCE weiter

Aue - Von der Übergangs- zur Dauerlösung? Als Steffen Ziffert (61) im Dezember zu Erzgebirge Aue zurückgekehrt war, sprach man von einer Übergangslösung, um die Zeit zwischen dem Abgang von Ex-Sportchef Matthias Heidrich (48) und dem Amtsantritt des mittlerweile ebenfalls geschassten Michael Tarnat (56) zu überbrücken. Anfang April wurde Ziffert zunächst zum Chefscout gemacht.

Äußerte sich zum Drittliga-Abschied in Schweinfurt: Steffen Ziffert (61) macht als Kaderplaner weiter. © picture point/Sven Sonntag

Nach Tarnats Abgang wurde die Kaderplanung zwischen dem 61-Jährigen und Sportvorstand Jens Haustein (58) aufgeteilt.

Doch was passiert, wenn der Kader für die kommende Regionalliga-Saison geplant ist.

"Ich werde in dieser Funktion weiter im Verein arbeiten - eng mit dem Trainer [Khvicha Shubitidze, Anm. d. Red.] und Sportvorstand Jens Haustein. Diese Rolle ist mir zugedacht. Eigentlich war es anders, denn ich sollte die Scoutingabteilung mit aufbauen. Auch da werde ich meine Erfahrung mit einbringen", erklärte Ziffert kürzlich bei "MagentaSport".

Aue würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem es Scouting und Kaderplanung in dieselben Hände legt und obendrein die Stelle des Sportdirektors "einsparen", was bei einem im Vergleich zur 3. Liga geringeren Etat auch nicht außer Acht zu lassen ist.