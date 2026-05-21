"Das sollte der Vorstand schleunigst kapieren": Aue-Fans nach Info-Abend noch immer sauer

Aue - Bei Erzgebirge Aue gärt es - trotz der sportlichen Konsolidierung unter Khvicha Shubitidze (51) und der eigenen Ambition, mit einem runderneuerten Kader und entsprechend in Aussicht gestellten finanziellen Mitteln den sofortigen Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Der Kumpelverein leistet sich einfach zu viele handwerkliche Fehler. Jüngstes Beispiel ist das Prozedere zum Info-Abend am Dienstag.

Großer Frust bei den Aue-Fans: Wer kein Vereinsmitglied ist, konnte nicht am Info-Abend teilnehmen. © picture point/Sven Sonntag

Der richtete sich ursprünglich an Mitglieder, Fans, Sympathisanten und Sponsoren, wurde aber kurzerhand zur geschlossenen Gesellschaft nur für Mitglieder.

Die angeführten logistischen und organisatorischen Gründe klangen noch plausibel. Die Furcht vor "wildfremden Menschen" als Feigenblatt, um treue Fans auszuschließen, stieß vielen sauer auf.

Dass der Verein selbst durch Vorstandsmitglied Jörg Püschmann Kommunikationsfehler einräumte, ist ein schwacher Trost. Entsprechend vielzählig waren die Reaktionen, die TAG24 aus Fankreisen erhielt.

"Was ist dieser Verein ohne seine Fans? Ein NICHTS! Das sollte der Vorstand schleunigst kapieren, ansonsten wird's mit dem Neuanfang sicherlich nichts", hieß es seitens eines Anhängers, der nach eigener Auskunft seit 40 Jahren zum Verein stehe.

Er sagte weiter: "Ich war mit meiner Familie am Samstag in Schweinfurt beim letzten Spiel der Saison vor Ort. Und? Die Stimmung der Fans und der Support an die Mannschaft waren top. Und das, obwohl der Abstieg längst besiegelt war. Den Dank für die Unterstützung habe ich heute erhalten. Ich gelte halt als 'wildfremd'."