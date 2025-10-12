Aue-Youngster Seidel bei Pokalsieg der große Gewinner?
Aue - "Wir haben das gemacht, was wir wollten und mussten - keine Kür hingelegt, aber wir sind souverän eine Runde weitergekommen", war FCE-Coach Jens Härtel (56) trotz des deutlichen 7:1 über Siebtligist Panitzsch weit davon entfernt, in Jubelstürme auszubrechen.
Erzgebirge Aue hat das Achtelfinal-Ticket im Sachsenpokal bei für einen Drittligisten ungewohnt schwierigen Platzverhältnissen souverän gelöst und wartet nun darauf, wer Montagnachmittag (15 Uhr im Livestream bei mdr.de) zugelost wird.
"Wir spielen gegen einen Siebtligisten. Da sollte es auch standesgemäß ausfallen. Das haben wir alles gemacht und Jungs Spielzeit gegeben, die länger nicht gespielt haben", war es Härtel wichtig, auch mal die ran zulassen, die zuletzt zweite Reihe waren.
Deswegen von einer besseren B-Elf zu sprechen, würde aber zu kurz greifen. Zwar standen mit Tristan Zobel und Eric Uhlmann nur zwei in der Startelf, die auch zuletzt in der englischen Woche erste Elf spielten, aber ein Erik Weinhauer, Julian Günther-Schmidt oder Jannic Ehlers haben diesen Anspruch genauso.
Dazu kommt Boris Tashchy, der nach zuvor zwei Kurzeinsätzen in der 3. Liga sein Startelf-Comeback nach monatelangen Kniebeschwerden gab.
Härtel: "Entweder spielen wir so wie heute oder mit Dreierkette."
Des Weiteren bot sich Härtel die Gelegenheit, taktisch etwas auszuprobieren, nämlich den gelernten Rechtsverteidiger Paul Seidel in der Viererkette auf links zu stellen, wie es bereits im Training getestet wurde.
"Paul ist die erste Option, die wir jetzt noch haben. Deswegen ging es darum, eben auch in einem Pflichtspiel zu sehen, wie er das macht. Er hatte gute Situationen und paar ordentliche Flanken geschlagen", sagt Härtel über den Youngster, der das 1:0 in der zehnten Minute selbst erzielt und das 5:0 von Ricky Bornschein per Flanke aufgelegt hatte.
"Trotzdem hatte er auch ein paar Fehler, wo er sich nicht gezeigt oder den Zweikampf unterschätzt hat. Da müssen wir die Woche nochmal genau schauen, ob wir das so machen oder eine andere Lösung finden", sagte Härtel.
Wie sähe denn eine andere Lösung aus, wollte TAG24 wissen. Härtel: "Entweder spielen wir so wie heute oder mit Dreierkette."
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag