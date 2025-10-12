Aue-Youngster Seidel bei Pokalsieg der große Gewinner?

Aue - "Wir haben das gemacht, was wir wollten und mussten - keine Kür hingelegt, aber wir sind souverän eine Runde weitergekommen", war FCE-Coach Jens Härtel (56) trotz des deutlichen 7:1 über Siebtligist Panitzsch weit davon entfernt, in Jubelstürme auszubrechen.

Aue-Coach Jens Härtel (56). © picture point/Sven Sonntag

Erzgebirge Aue hat das Achtelfinal-Ticket im Sachsenpokal bei für einen Drittligisten ungewohnt schwierigen Platzverhältnissen souverän gelöst und wartet nun darauf, wer Montagnachmittag (15 Uhr im Livestream bei mdr.de) zugelost wird.

"Wir spielen gegen einen Siebtligisten. Da sollte es auch standesgemäß ausfallen. Das haben wir alles gemacht und Jungs Spielzeit gegeben, die länger nicht gespielt haben", war es Härtel wichtig, auch mal die ran zulassen, die zuletzt zweite Reihe waren.

Deswegen von einer besseren B-Elf zu sprechen, würde aber zu kurz greifen. Zwar standen mit Tristan Zobel und Eric Uhlmann nur zwei in der Startelf, die auch zuletzt in der englischen Woche erste Elf spielten, aber ein Erik Weinhauer, Julian Günther-Schmidt oder Jannic Ehlers haben diesen Anspruch genauso.

Dazu kommt Boris Tashchy, der nach zuvor zwei Kurzeinsätzen in der 3. Liga sein Startelf-Comeback nach monatelangen Kniebeschwerden gab.