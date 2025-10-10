Aue-Spieler Bär nach Horror-Verletzung noch nicht einsatzbereit: "Müssen noch Geduld haben"

Aue - Vorsicht ist bei Erzgebirge Aue die Mutter der Porzellankiste, vor allem wenn das Porzellan den Namen Marcel Bär (33) trägt. Sportchef Matthias Heidrich (47) hatte vor einem Monat die leise Hoffnung gehegt, dass der 33-Jährige nach seinem Achillessehnenriss, den er sich im März zugezogen hatte , vielleicht in der nächsten Pokalrunde, am Sonnabend bei Siebtligist SV Panitzsch/Borsdorf, erste Einsatzminuten absolviert. Keine Chance, sagt Cheftrainer Jens Härtel (56).

Aue-Spieler Marcel Bär (33) zog sich im März eine Horror-Verletzung zu. Die Diagnose: Achillessehnenriss. © picture point/Sven Sonntag

"Marcel macht schon einige Teile im Training mit, aber noch keine Zweikämpfe oder intensive Einheiten. Wir werden noch Geduld haben müssen, werden ihm die nötige Zeit einräumen. Ob es noch drei oder vier Wochen dauern wird, kann ich nicht sagen", erklärt der Fußballlehrer.

Dass Bär im Sturm schwer zu ersetzen ist, zeigten die beiden vorangegangenen Spielzeiten und noch etwas mehr die aktuelle Saison. Da versiebte Aue vorne reihenweise Gelegenheiten, wo du dir nicht nur als Fan, sondern auch Trainer die Haare raufst.

"Mir hat es eher für die Jungs leidgetan, die nicht getroffen haben. Sie hätten es sich verdient gehabt, machten aber zu wenig daraus. Es ist schön, Marcel bei uns zu wissen. Er hat auch mal aus keiner Chance ein Tor erzielt", sagt der FCE-Coach.



Und weiter: "Aber auch er hatte Phasen, in denen er drei-, viermal hintereinander Aluminium traf. Ich hoffe, die Phasen kommen dann nicht mehr", sagt Härtel in seiner gewohnt nüchtern sachlichen Art.