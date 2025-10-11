Panitzsch darf einmal jubeln, doch Favorit Aue zieht souverän ins Achtelfinale ein

Borsdorf - Die nächste Pokalhürde ist genommen! Der FC Erzgebirge lässt dem tapfer kämpfenden SV Panitzsch Borsdorf 1920 (7. Liga) nicht den Hauch einer Chance und zieht am Samstag mit einem klaren 7:1 (3:0) ins Landespokal-Achtelfinale ein.

Tim Fischer (l.) im Zweikampf mit Auer Ricky Bornschein. © picture point/Sven Sonntag

Bei neun Ausfällen und noch dazu einer prekären Personalsituation auf der linken Abwehrseite bot die Partie gegen Siebtligist Panitzsch Borsdorf die Möglichkeit einige Dinge in der Startelf auszuprobieren. Cheftrainer Jens Härtel stellte entsprechend auf nahezu allen Positionsgruppen um.

Louis Lord rückte wie schon eine Runde eher in Taucha zwischen die Pfosten. In der Viererkette blieb nur Tristan Zobel drin. Finn Hetzsch (rechts), Eric Uhlmann und Paul Seidel (links) kamen neu rein. Luan Simnica rückte für den abwesenden Jonah Fabisch (bei der Nationalmannschaft Simbabwes) auf die Sechs.

Boris Tashchy ging auf die Acht. Davor agierten Erik Weinhauer, Julian Günther-Schmidt sowie Jannic Ehlers im offensiven Mittelfeld. Die einzige Spitze bildete Ricky Bornschein.

Und die Veilchen wurden der Favoritenrolle vollkommen gerecht, zogen das Spiel sofort an sich und lagen durch Seidel (10.) sowie Weinhauer (14.) folgerichtig früh vorne - sehr zu Freude der über 700 mitgereisten FCE-Fans, die mit ihrer lautstarken Unterstützung dafür sorgten, dass Aue auch neben dem Platz den Ton angab.