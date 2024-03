Aue zeigt Reaktion: Veilchen holen Heimsieg

Aue - Reaktion gezeigt! Der FC Erzgebirge meldet sich nach der schwachen Leistung in Saarbrücken mit einer deutlichen Leistungssteigerung und einem verdienten 2:1 (0:1)-Heimsieg über Viktoria Köln zurück.

Köln blieb dran und zog das Tempo über die linke Seite und den Ex-Auer Simon Handle an.

Die Veilchen bejubeln den Ausgleich durch Boris Tashchy in der 47. Minute. © picture point/Sven Sonntag

Es war ein Wirkungstreffer, von dem sich die Dotchev-Elf nur langsam erholte, aber vor dem Seitenwechsel mit Boris Tashchy (43.) die riesige Gelegenheit auf das 1:1 hatte. Der Kopfball des Angreifers nach Freistoß von Marvin Stefaniak ging ans rechte Dreiangel.

Wie schon in der ersten Halbzeit legten die Veilchen auch im zweiten Durchgang einen furiosen Start hin. Nur diesmal auch mit dem nötigen Effekt. Marco Schikora schickte Tashchy (47.) in die Gasse, was dieser sich frei vor Voll nicht nehmen ließ - 1:1.

Das war der Brustlöser, denn Aue blieb offensiv weiter dran. Eine schöne Seitenverlagerung führte dazu, dass der mit aufgerückte Anthony Barylla auf der rechten Bahn viel Zeit und Platz besaß, um den Ball scharf vors Tor zu zirkeln, wo Stefaniak (68.) am zweiten Pfosten zur Stelle war - 2:1, Spiel gedreht.

Aue war danach dem dritten Tor deutlich näher, als die Viktoria dem Ausgleich, sodass der Sieg ungefährdet über die Zeit gebracht werden konnte.