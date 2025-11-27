Vom Aue-Fan zum wichtigsten Mann: Böhme legt los!

Aue - Er hat dieser Tage schon einmal seinen neuen Arbeitsplatz besucht, sich den neuen Kollegen auf der Geschäftsstelle vorgestellt, seinen ersten Eindruck gewonnen. Am Montag, 1. Dezember, tritt Enrico Böhme seinen Job als Geschäftsführer beim FC Erzgebirge an, der 57-Jährige folgt auf Olaf Albrecht, der ihn auch einarbeiten wird.

Enrico Böhme ist ab dem 1. Dezember neuer Aue-Geschäftsführer. © FC Erzgebirge

Bis zum 30. November ist er noch Prokurist bei der WätaS Wärmetauscher GmbH in Olbernhau. Bei der Firma dürfte es bei einigen Aue-Fans noch Klick machen. Sie war von 2016 bis 2022 Trikotsponsor.

Böhme hat damals den Deal mit eingefädelt. "Die Verbindung ist schon lange da, ich bin ewig Fan des FCE", lacht der Neue. "Ich war damals noch Vertriebsleiter, hatte die Idee bei uns vorgestellt."

Nun wird aus dem Aue-Fan der wichtigste Mann im Verein. Aus der freien Wirtschaft, er hat einst Europäische Betriebswirtschaftslehre studiert, geht es zu einem Fußball-Drittligisten. Als die Stelle im Frühjahr ausgeschrieben wurde, gehörte er noch nicht zu den Bewerbern.

"Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, so ein Amt zu bekleiden", sagt Böhme. "Erst ein Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten Roland Frötschner hat mich umdenken lassen. Er hat mir ans Herz gelegt, doch meine Bewerbung einzureichen."