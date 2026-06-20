Auer Trainingsauftakt am Sonntag mit Freibier und 13 statt 12 Neuzugängen

Aue - Durch die Zeilen hat es der FC Erzgebirge bei seiner Einladung zum Trainingsauftakt am Sonntag um 15 Uhr schon durchklingen lassen. Er schreibt von der Präsentation der "bisher 13 Neuzugänge". Momentan sind es nämlich erst zwölf. Also wird der FCE noch einen Neuen vorstellen bis dahin.

Auch bei FCE-Stadionsprecher Mario Dörfler sind die Abstiegstränen getrocknet. Er wird am Sonntag das neue Team vorstellen. © imago/Picture Point

Vielleicht ist auch bis Sonntag schon klar, wie sich Erik Weinhauer (25) und Marvin Stefaniak (31) entschieden haben. Das sind die Entscheidungen, die noch bis Sonntag fallen könnten.

Ansonsten können sich die Fans auf viele neue Gesichter freuen und sich einen ersten Eindruck von jenen Spielern machen, die den sofortigen Wiederaufstieg anpeilen werden.

Der FCE macht einen bunten Nachmittag aus dem Auftakt, er soll ein Schulterschluss zwischen Team und den so leidgeprüften Fans werden. Der Verein gibt 50 Liter Freibier aus, die Fanszene kümmert sich um den Ausschank. Auch für Grillgut ist durch den Stadioncaterer gesorgt.

Selbst an den Nachwuchs wurde gedacht. Eine Torwand wird aufgebaut, und es gibt eine Bastelstraße für die jüngsten Anhänger.

Die Präsentation der Mannschaft nimmt Stadionsprecher Mario Dörfler dann um 15 Uhr im Innenraum vor, schattige Plätze für den offiziellen Auftakt stehen in den geöffneten Blöcken O und P sowie M2 und M3 zur Verfügung.