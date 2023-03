Aues Nazarov verpasst sich Maulkorb

Aues Dimitrij Nazarov (32) war eigentlich immer für seine flotten Sprüche bekannt, doch nun hat er sich einen Maulkorb verpasst. © picture point/Sven Sonntag

Selbst wenn der FC Erzgebirge gewonnen und er die entscheidenden Tore gemacht hat, wie zuletzt gegen Essen und in Zwickau, verschwindet er wortlos in der Kabine. Der 32-Jährige lässt lieber Taten für sich sprechen.

In den ersten zehn Partien unter FCE-Coach Pavel Dotchev (57) erzielte Nazarov sieben seiner acht Saisontore und legte vier weitere auf. Der Aserbaidschaner war damit in diesem Zeitraum an elf (!) von 17 Treffern (64,7 Prozent) beteiligt. Eine herausragende Scorer-Quote, die seinen Trainer ins Schwärmen bringt: "Er hat sich für uns zu einem Schlüsselspieler entwickelt."

Wie hat es der 57-jährige Bulgare geschafft, den Mittelfeldspieler so unter Strom zu setzen?

"Ich habe ihm das Vertrauen geschenkt, was er vorher wahrscheinlich nicht immer zu 100 Prozent erhielt. Und ich weiß, was er braucht, um Leistung zu bringen. Ich denke aber auch, dass sich die gesamte Mannschaft stabilisiert hat und gewisse Automatismen dabei sind. 'Dima' ist in dieser Mannschaft ein wichtiger Bestandteil", erklärt Dotchev.