Nicht nur für Aue: Die verrückte 3. Liga und ihre unvorhersehbaren Tücken

Auch der Samstag-Gegner Waldhof Mannheim ging mit einer anderen Erwartungshaltung in die diesjährige Spielzeit als der, sich erst am vorletzten Spieltag aller Abstiegssorgen zu entledigen.

Sportchef Matthias Heidrich (46). © picture point/Sven Sonntag

Die Lehren, die man daraus ziehen kann, liest man bei Sportchef Matthias Heidrich (46) zwischen den Zeilen: "Die 3. Liga ist unberechenbar und deswegen muss man aufpassen, welche Ziele formuliert werden. Zunächst einmal geht es darum, vier Teams hinter sich zu lassen und dann zu schauen, wie es weitergeht. Alles andere bringt dir in dieser Liga nichts."

Es ist auch immer ein Vabanque-Spiel, wenn das Ganze etwas weiter aufgespannt wird. So wie sportlicher Misserfolg einen im Falle eines Abstiegs teuer zu stehen kommen kann, gilt das umgedreht auch für die Punktprämien, wenn man viel Ertrag einfährt, aber am Ende nicht aufsteigt. Doch selbst im Aufstiegsfall kann es kribbelig werden.

So will der SSV Ulm die Finanzspritze eines US-Investors in Höhe von 3,4 Mio. Euro in Teilen mit dafür verwenden, jene Lücken zu schließen, die die Drittliga-Saison schuf.

Wie SSV-Geschäftsführer Markus Thiele gegenüber der "Südwest Presse" bestätigte, wurde ursprünglich mit 40 Punkten geplant. 74 Zähler sind es bis jetzt. Obendrauf kommt noch die Aufstiegsprämie.