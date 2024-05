Defensiv-Allrounder Majetschak bleibt bei Erzgebirge Aue und will in die 2. Liga!

Erik Majetschak (24, M.) ließ nach dem Saisonfinale keinen Zweifel an seiner Verbundenheit zum FC Erzgebirge. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ich bin die letzten zwei, drei Wochen in guten Gesprächen gewesen und habe mich mit den Verantwortlichen konstruktiv ausgetauscht, mit dem Ergebnis, dass ich in Aue in meine sechste und siebte Saison gehen werde", sagt Majetschak, der seit 2019 im Kumpelverein ist, mit Blick auf die vereinbarte Vertragslaufzeit bis 2026.

Lange nachdenken habe er nicht müssen. Aue und Majetschak, das passe und auch die sportliche Perspektive sei gegeben: "Ich fühle mich hier pudelwohl. Langsam ist es eine Herzensangelegenheit. Letztes Jahr hatte ich mir etwas länger Zeit gelassen, doch diesmal war es ziemlich schnell klar, dass ich es machen werde. Mein Ziel ist es mit dem Verein nochmal 2. Bundesliga zu spielen. Das war auch der Anreiz für zwei Jahre zu verlängern."

Fixiert wird der neue Vertrag in der kommenden Woche, wie Sportchef Matthias Heidrich (46) bestätigt: "Hier zählt noch ein Wort. Der Handschlag ist drauf. Im Laufe der nächsten Woche werden wir das Formelle über die Bühne bringen."

Dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits vor Vollzug gewählt wurde, hat Gründe. Heidrich: "Wir haben vereinbart, dass es Erik bei einem Heimsieg gegen Mannheim gerne zuerst verkünden darf."