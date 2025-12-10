Beben im Gebirge! Am 48. Geburtstag wird Aue-Sportchef Heidrich gefeuert, Fuchs neuer Co
Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat auf die bedrohliche sportliche Situation reagiert und zieht personelle Konsequenzen: Sportchef Matthias Heidrich muss an seinem 48. Geburtstag nach über drei Jahren gehen, Co-Trainer Jörg Emmerich bekommt eine andere Funktion im Verein angeboten und Trainer Jens Härtel einen neuen Mann an seine Seite. Lars Fuchs, ehemals Greifswalder FC, unterstützt ihn ab sofort.
Das sind die Maßnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat als Antwort auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Monate - besprochen auf einer mehrstündigen Sitzung am Dienstagabend. Aue steht mit 18 Punkten aus 17 Punktspielen auf dem 17. und somit ersten Abstiegsplatz. In der Vorrunde stehen jetzt noch die Partie am Samstag beim Tabellenzweiten Duisburg und eine Woche später daheim gegen Schlusslicht Schweinfurt an.
"Diese Entscheidung war eine überaus schwierige, wir haben es uns nach Abwägung aller Einflussfaktoren und Erkenntnisse der letzten fünf Monate wahrlich nicht leicht gemacht. Es ging vor allem ganz und gar nicht darum, einen Schuldigen an der aktuellen Situation zu suchen", sagt Präsident Thomas Schlesinger, der erst seit vier Wochen im Amt ist und nun gleich eine weitreichende Entscheidung mittreffen musste.
"Uns ist wichtig, wieder Konstanz auf dem Trainerstuhl zu haben und diese eminent wichtige Personalie nicht jährlich zu tauschen", spricht er auch darauf an, dass Aue seit dem Abgang von Gerd Schädlich im Dezember 2008 sage und schreibe 17 Trainer (ohne Interimslösungen) in 17 Jahren verschlissen hat. Von jenen 17 gingen nur Domenico Tedesco und Hannes Drews von selbst.
Mehrere Kritikpunkte an Sportchef Heidrich
"Um die Position von Jens Härtel zu stärken, stellen wir ihm mit Lars Fuchs eine Person an die Seite, von der wir glauben, dass dieses neue Trainergespann eher in die Erfolgsspur zurückfinden wird, als Interimslösungen oder nur ein erneuter Wechsel des Cheftrainers", so Schlesinger.
Wie der Verein mitteilt, steht noch nicht fest, wann ein neuer Sportdirektor kommen soll. Priorität habe das Tagesgeschäft. Vor der anstehenden Winter-Transferperiode natürlich nicht das Optimale. Um Verstärkungen werden sich wohl Härtel und Fuchs kümmern.
Die Beurlaubung von Heidrich und die Umbesetzung von Emmerich haben Gründe. "Emma" sah sich nicht zuletzt der Kritik ausgesetzt, dass er bereits zu Härtels Vorgänger Pavel Dotchev ein schlechtes Verhältnis pflegte. Auch mit Härtel im Gespann harmonierte der ehemalige Aue-Profi nicht so, wie sich das jeder im Kumpelverein erhoffte.
Bei Heidrich gab es mehrere Kritikpunkte, allen voran die Kaderplanung. Zwar waren gute Verpflichtungen dabei, aber auch viel zu viele Flops, die Aue sportlich nicht weiterbrachten. Dass Transfers erst zu spät oder gar nicht stattfanden, wie ein adäquater Backup für Marcel Bär, ist in allererster Linie Sache der sportlichen Leitung - und das sahen wohl auch die Aue-Bosse so.
Erstmeldung: 10. Dezember, 11.11 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.56 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag