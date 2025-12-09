Spieler-Mangel für Aue-Trainer Härtel: "Imponiert, dass er keine Ausrede sucht"
Aue - "Mir imponiert, dass Jens Härtel (56) trotz der Verletzungsmisere und ganzen Ausfälle keine Ausrede sucht. Schauen Sie sich doch einmal an, auf wie viel Einsatzminuten die Unterschiedsspieler bei anderen Vereinen kommen", wies Präsident Thomas Schlesinger nach dem Remis gegen Ingolstadt auf einen springenden Punkt hin. Erzgebirge Aue kann die vielen Verletzten nicht kompensieren.
Seit er das Traineramt übernommen hat, verwaltet Jens Härtel einen Mangel. Er konnte nie aus dem Vollen schöpfen, bekam im Sommer nicht den Bär-Backup - den auch schon Vorgänger Pavel Dotchev (60) nicht bekam.
Noch vor Härtels Amtsübernahme (2. Januar) verletzte sich Athletiktrainer Werner Schoupa (60) Mitte Dezember 2024 schwer am Knie. Jan Hochscheidt (38), selbst noch in der Ausbildung, sprang vorübergehend ein, ehe erst Ende März, also nach einem Vierteljahr (!) in Nils Brendel (29) ein neuer Fitnesscoach verpflichtet wurde.
Härtel Mitte März auf die TAG24-Nachfrage, als nur 14 Feldspieler vor dem Sachsenpokal-Viertelfinale in Chemnitz im Training waren: "Natürlich wäre ein Athletiktrainer einer, der individuell etwas mehr Zeit hätte, um die Jungs wieder einzugliedern. Deswegen wäre eine Vollzeitstelle gut, da Jan Hochscheidt studiert und nicht immer da ist und ja auch noch im Nachwuchs eine Aufgabe hat. Wir haben trotzdem noch eine gute Mannschaft. Ohne Wenn und Aber!"
Dass Aue ein massives Problem mit verletzten Spielern hat, ist offensichtlich und wird intern genau analysiert, um alle Gründe für die gegenwärtige sportliche Misere zu finden.
Das sind die Drittligaminuten der offensiven Unterschiedsspieler
Sagen Euch die Zahlen 84, 820, 999 und 1263 etwas? Das sind nacheinander die jeweiligen Drittligaminuten der offensiven Unterschiedsspieler Marcel Bär (33), Julian Guttau (26, droht bis zur Winterpause auszufallen), Mika Clausen (23) sowie Marvin Stefaniak (30).
Möglich gewesen wären 1530 Spielminuten. Was das aussagt? Es hat einen Grund, wieso der Schacht mit nur 19 Toren die zweitschlechteste Offensive stellt.
Zum Vergleich: Cottbus' Tolcay Cigerci (30) hat diese Saison noch kein Spiel verpasst, kommt auf 1467 Einsatzminuten, in denen er zwölf Treffer erzielte und sechs vorbereitete (Quelle: Transfermarkt.de). Er war an fast so vielen Toren beteiligt wie Aue erzielt hat. Ähnlich Verls Berkan Taz (26), der auf 1440 Minuten und acht Tore sowie acht Vorlagen kommt.
Bei Saarbrücken ist es Florian Pick (1395 Minuten/acht Tore/sechs Vorlagen), Hoffenheim II. hat Ayoube Amaimouni-Echghouyab (1375/8/5), Ingolstadt Marcel Costly (1445/6/5), Essen Kaito Mizuta (1336/5/6) oder Mannheim Kennedy Okpala (1341/7/3).
Und alle haben sie mehr Einsatzminuten auf dem Buckel als Stefaniak, der von Aues Offensiv-Quartett trotz Blessuren noch auf die meiste Einsatzzeit kommt.
