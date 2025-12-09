Spieler-Mangel für Aue-Trainer Härtel: "Imponiert, dass er keine Ausrede sucht"

Aue - "Mir imponiert, dass Jens Härtel (56) trotz der Verletzungsmisere und ganzen Ausfälle keine Ausrede sucht. Schauen Sie sich doch einmal an, auf wie viel Einsatzminuten die Unterschiedsspieler bei anderen Vereinen kommen", wies Präsident Thomas Schlesinger nach dem Remis gegen Ingolstadt auf einen springenden Punkt hin. Erzgebirge Aue kann die vielen Verletzten nicht kompensieren.

Aue-Coach Jens Härtel (56) konnte in Aue noch nie aus dem Vollen schöpfen - immer wieder waren Spieler verletzt. © Picture Point/Gabor Krieg

Seit er das Traineramt übernommen hat, verwaltet Jens Härtel einen Mangel. Er konnte nie aus dem Vollen schöpfen, bekam im Sommer nicht den Bär-Backup - den auch schon Vorgänger Pavel Dotchev (60) nicht bekam.

Noch vor Härtels Amtsübernahme (2. Januar) verletzte sich Athletiktrainer Werner Schoupa (60) Mitte Dezember 2024 schwer am Knie. Jan Hochscheidt (38), selbst noch in der Ausbildung, sprang vorübergehend ein, ehe erst Ende März, also nach einem Vierteljahr (!) in Nils Brendel (29) ein neuer Fitnesscoach verpflichtet wurde.

Härtel Mitte März auf die TAG24-Nachfrage, als nur 14 Feldspieler vor dem Sachsenpokal-Viertelfinale in Chemnitz im Training waren: "Natürlich wäre ein Athletiktrainer einer, der individuell etwas mehr Zeit hätte, um die Jungs wieder einzugliedern. Deswegen wäre eine Vollzeitstelle gut, da Jan Hochscheidt studiert und nicht immer da ist und ja auch noch im Nachwuchs eine Aufgabe hat. Wir haben trotzdem noch eine gute Mannschaft. Ohne Wenn und Aber!"

Dass Aue ein massives Problem mit verletzten Spielern hat, ist offensichtlich und wird intern genau analysiert, um alle Gründe für die gegenwärtige sportliche Misere zu finden.