Entscheiden die Auer Gremien über Härtel oder setzen sich die grauen Eminenzen durch?

Aue - Knallt es am Dienstag im Lößnitztal? Dreieinhalb Wochen nach der Mitgliederversammlung kommen der neugewählte Aufsichtsrat und der neubesetzte Vorstand des FC Erzgebirge zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammen. Das Augenmerk wird, wenig überraschend, vor allem auf dem sportlichen Abschneiden der Elf von Jens Härtel (56) liegen. Die große Frage: Gibt es personelle Konsequenzen?

Wie entscheiden die FCE-Gremien über Trainer Jens Härtel (56)? © Picture Point/Gabor Krieg

"Wenn die Mannschaft ordentlich auftritt, dann setzen wir uns am Dienstag wieder turnusmäßig, diesmal mit dem Aufsichtsrat zusammen und werden die letzten Wochen und Monate versuchen aufzuarbeiten", sagte Klubchef Thomas Schlesinger vor der Sonntagspartie bei "MagentaSport".

Fakt ist: Aue muss als Tabellen-17. ins Machen kommen, proaktiv werden. Schlesinger scheint dem Vernehmen nach niemanden vorschnell vom Hof jagen zu wollen, sieht aber die Diskrepanzen in der bisherigen Arbeit - von allen. Deswegen sollten die letzten 18 Monate rückblickend betrachtet werden und nicht alleine die bald zwölf Monate unter Härtel, wie TAG24 letzte Woche erfuhr.

Würde man nur die Härtel-Bilanz zu Rate ziehen, hätte man zumindest ein klares Ergebnis, nämlich nur 39 Punkte aus 36 Spielen. Zack, Trainer weg, der Neue richtet das schon. Aber so einfach will es sich die neue Klubführung nicht machen und tut wahrscheinlich auch gut daran.

Warum? Das Verletzungspech, wenn man es so nennen will, ist zu hinterfragen. Da sind alle mit im Boot, vom Trainerteam bis zu den Physios. Dass Transfers erst zu spät, siehe Linksverteidiger, oder gar nicht stattfanden, wie ein adäquater Backup für Marcel Bär, ist Sache der sportlichen Leitung.

Pascal Testroet (35, aktuell 15 Tore in 20 Partien für Sandhausen) wurde von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Selbiges galt bei Dominic Baumann (30).