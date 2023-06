Besong stürmt nach Dortmund, Ferjani kehrt nach Aue zurück

Paul-Philipp Besong (22) verlässt das Erzgebirge und stürmt künftig für die U23 des BVB. © picture point/Sven Sonntag

Als der Transfer auf die Zielgerade einbog, kam das Spiel der Veilchen gegen die Zweite von Dortmund am 36. Spieltag und alles drehte sich. Der 22-Jährige stürmt künftig für die U23 des BVB.



Besong traf an jenem Montagabend im Mai beim 3:3 doppelt, es war mit Abstand seine stärkste von vielen guten Partien in der abgelaufenen Saison. Noch in den Katakomben sollen ihm die Verantwortlichen des BVB ein Angebot gemacht und sich später mit Nürnberg geeinigt haben. Das traf beim Stürmer auf fruchtbaren Boden - was bei seiner Vita wenig verwunderlich ist.

Besong wurde in der Nähe von Unna geboren, wechselte 2009 in den Nachwuchs der Borussia und blieb dort bis 2019. In dem Jahr wurde er A-Junioren-Meister. Danach zog es ihn nach Nürnberg und im Vorjahr nach Aue.

"Dortmund ist meine große Liebe", sagte er damals nach der Partie gegen die Schwarz-Gelben: "Ich bin da groß geworden, da ist meine Familie." Logisch, dass er bei dem Angebot nicht Nein sagen konnte.