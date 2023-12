Crowdfunding-Aktion beendet: So viel Geld hat Aue gesammelt

Aue - "Jeder Euro zählt", hieß es in den letzten drei Monaten, um die Namensrechte am Erzgebirgsstadion in eigenen Händen zu behalten. Das Crowdfunding "Erzgebirgsstadion - Unser Platz, unser Stolz, unsere Region", rief als Spendensumme 250.000 Euro auf. Sonntagnacht lief die Aktion aus. 227.166 Euro sind zusammengekommen. Das Fundingziel wurde verfehlt, das eigene Ziel erreicht.