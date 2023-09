Crowdfunding-Aktion des FCE: 250.000 Euro für Stadionnamen

Aue - Was in Zwickau mit der Rettung des Vereins so wunderbar geklappt hat, soll jetzt auch beim FC Erzgebirge Aue funktionieren - in einem kleineren Rahmen und mit einem anderen, einem angenehmeren Hintergrund. Die Veilchen starten eine Crowdfunding-Aktion, um den Namen ihrer Heimstätte zu bewahren: Erzgebirgsstadion.