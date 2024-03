Aue-Spieler Schikora nach Freital-Match: "In jeden Zweikampf wie ein Wahnsinniger reingegangen"

Freital machte den Veilchen das Leben im Grimma ordentlich schwer. Letztendlich freute sich Marco Schikora (29) aber über einen Sieg. © picture point/Sven Sonntag

So war es in der Tat. Der Underdog bekam die zweite Luft und spulte über die komplette Spielzeit ein hohes Laufpensum ab, um die Räume eng und den Aktionsradius des Auer Mittelfelds kleinzuhalten.

"Man geht dann in jeden Zweikampf wie ein Wahnsinniger rein. Ich finde das geil. Macht den Pokal aus", so Schikora, der am Ende auch das Positive für sich und das Team herausstellte: "Wir haben es bis zur letzten Minute souverän zu Ende gespielt. Das war auch notwendig, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Wir können in der ersten Halbzeit schon das ein oder andere Tor machen."



Da musste er sich selbst an der Nase zupfen, denn neben Joshua Schwirten (22) oder Mirnes Pepic (28) hatte Schikora eine der dicksten Einschussmöglichkeiten.

"Wir sind weiter. Das ist, was zählt", sagte er und machte sich schon Gedanken um die Auslosung, die erst am Folgetag stattfand: "Wenn ich ehrlich bin, nehme ich jeden Gegner, denn wir wollen den Pokal holen, was heißt, dass wir in der Lage dazu sein müssen, gegen jeden zu gewinnen."