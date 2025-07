"Das war hier am besten": Guttaus Gründe für den Aue-Wechsel

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (47, l.) und Trainer Jens Härtel (56) haben sich um Guttau bemüht. © Picture Point / Gabor Krieg

Auf die Gründe, die letztendlich für Aue entschieden, angesprochen, braucht Guttau nicht lange zu überlegen.

"Es war die extreme Wertschätzung! Wir hatten von Anfang an relativ offene Gespräche und gerade der 'Matze' (47, Sportchef Matthias Heidrich/d. Red.) und Jens Härtel (56) haben sich extrem bemüht. Für dich als Spieler ist das mit das Wichtigste, wenn du merkst, der Verein will dich unbedingt haben. Auch die Idee, wie sie mich sehen. Das war alles ein ausschlaggebender Punkt. Ich bin natürlich auch noch ein Stück näher an zu Hause dran", fiel dem gebürtigen Hallenser die Entscheidung nicht schwer.

Guttau: "Im Gesamtpaket hat das alles dazu geführt, dass ich Bock darauf hatte. Ich bin auch einer, der nach Bauchgefühl entscheidet - und das war hier am besten."

Vier Tage nach seiner Verpflichtung stand Guttau zunächst vor dem Gladbach-Test (0:3) mit den weiteren Neuzugängen aufgereiht vor dem Fanblock, wo er, von Stadionsprecher Mario Dörfler (46) anmoderiert, herzlich begrüßt wurde.