17.10.2023 06:29 961 FC Erzgebirge Aue (nur) nach der Pause Vize

Der FC Erzgebirge Aue entfaltet seine wahre Stärke erst in der zweiten Spielhälfte. Doch auch in der ersten Halbzeit muss sich etwas bewegen, so Martin Männel.

Von Michael Thiele

Aue - Der FC Erzgebirge Aue ist die Mannschaft der zweiten Halbzeit. Nicht nur gegen Viktoria Köln (2:2) blühten die Veilchen nach dem Seitenwechsel auf. Zieht man nur die Spielzeit von der 46. Minute bis Abpfiff heran, würde Aue mit 19 Punkten (13:8 Tore) hinter Dynamo Dresden (23 Punkte) auf der Zwei stehen. Es zeigt aber auch: In der ersten Halbzeit tut sich die Dotchev-Elf schwerer.

Riesenchance! Boris Tashchy (30, 2.v.r.) zieht ab und hämmert die Kugel an die Querlatte. © imago/eibner Würde man die ersten 45 Minuten für sich allein betrachten, stünde Aue mit acht Zählern (2:6 Tore/kein Sieg) auf dem letzten Platz. In Köln hätte der Kumpelverein diese Bilanz aufpolieren können, sogar müssen, bei den Chancen, die Marcel Bär (31) und Boris Tashchy (30) auf dem Fuß hatten. "Das sind eigentlich zwei Hundertprozentige, mit denen wir schon 2:0 führen können", blickt Kapitän Martin Männel (35) zurück.

Für ihn war das Gastspiel auf dem Höhenberg das 499. Spiel im Veilchen-Trikot, sodass er nächsten Sonntag zuhause gegen den SSV Ulm vor einem ganz besonderen Jubiläum steht. Das gilt es dann mit einem Dreier zu vergolden und etwas nachzuholen, was vergangenes Wochenende verpasst wurde. FC Erzgebirge Aue Bitter! Nach starker Aufholjagd verpasst Aue den Sieg gegen Köln nur knapp Wenngleich sich der Frust über zwei vergebene Zähler bei Männel in Grenzen hielt: "Der Punkt ist definitiv etwas wert. Letztes Jahr haben wir hier noch ganz schön auf die Mappe bekommen." Aue-Keeper Männel nach Spiel gegen Viktoria Köln: "Wir sind geduldig geblieben, haben minütlich den Druck erhöht" FCE-Keeper Martin Männel (35) musste auch in Köln einige brenzlige Situationen meistern. © imago/Nordphoto Da war Aue beim 0:3 klar unterlegen. Jene Unterlegenheit gab es diese Saison bisher nur in Münster, wo Aue das einzige Mal auch in der zweiten Halbzeit nichts zusetzen konnte. Ansonsten macht genau das die Erzgebirger aus: Schlagzahl erhöhen und Impulse von der Bank setzen. Gegen Viktoria war es Steffen Meuer (23), der nach der Hereinnahme mit einer Vorlage als Joker glänzte. Männel: "Wir sind geduldig geblieben, haben minütlich den Druck erhöht. Danach war es eine Frage der Zeit. Dass wir unsere Torchancen bekommen, haben wir auch in den letzten Spielen gezeigt. Da mussten wir effizient sein und sind es gewesen." FC Erzgebirge Aue Aue kassiert bitteren Ausgleich in der Nachspielzeit: "Fühlt sich bisschen wie eine Niederlage an" Die Treffer von Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.) waren Nummer 12 und 13 in einer zweiten Halbzeit sowie innerhalb der letzten 30 Minuten für die Spätzünder aus Aue. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SG Dynamo Dresden 11 18:10 25 2 SSV Jahn Regensburg 11 16:9 22 3 SSV Ulm 1846 11 17:14 20 4 FC Erzgebirge Aue 11 15:14 18 5 FC Viktoria Köln 1904 11 17:13 17 6 SC Preußen Münster 11 16:12 16 7 BV Borussia 09 Dortmund II 11 12:13 16 8 SpVgg Unterhaching 11 13:9 15 9 SV Sandhausen 1916 11 14:14 15 10 Rot-Weiss Essen 11 11:16 15 11 FC Ingolstadt 04 11 21:17 14 12 1. FC Saarbrücken 10 18:14 14 13 SC Verl 11 23:20 14 14 TSV 1860 München 11 12:11 14 15 Arminia Bielefeld 11 17:21 12 16 SV Waldhof Mannheim 11 15:19 12 17 VfB Lübeck 11 10:15 9 18 SC Freiburg II 10 8:16 8 19 Hallescher FC 10 14:23 8 20 MSV Duisburg 10 7:14 7 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: imago/eibner