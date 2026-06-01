01.06.2026 05:58 Der FC Erzgebirge Aue und die "bösen Medien"

Der FCE ist auf einem absteigenden Ast. Der Tenor des Vereins: Die "bösen Medien" sind teilweise daran schuld. Selbstkritik ist kaum zu hören.

Aue - Der FC Erzgebirge ist sportlich abgestiegen, aber auch der Verein ist auf einem absteigenden Ast. Was andere in mühevoller Arbeit aufgebaut haben, wird derzeit mit dem Allerwertesten eingerissen. Nur zugeben will das keiner. Die Klubführung macht alles richtig, so ihr Tenor, schiebt lieber den bösen Medien den Schwarzen Peter zu.

Der einzige Hingucker derzeit beim FCE: das Erzgebirgsstadion. © imago/Picture Point Wie viele WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Sprachnachrichten in den vergangenen Wochen unsere Sportredaktion erreicht haben, lässt sich gar nicht mehr zählen. Sie alle erzählen Geschichten eines völlig zerrissenen Vereins, wo links nicht weiß, was rechts macht und umgekehrt. Sie erzählen von Versprechungen und Lügen. Sie erzählen vom Gegeneinander und keinesfalls von einem Miteinander. Sie erzählen von amateurhafter Unwissenheit. FC Erzgebirge Aue "Ganz schlechter Stil!" – Aue zeigt Verhalten eines Amateurvereins Da gab es zum Beispiel einen Neuzugang, der zusammen mit seinem Berater durchs Stadiongelände geführt wurde. Auf dessen Anmerkung, dass dies nicht sein müsse, er kenne bereits alles, schließlich habe er bereits einen Spieler hier, kam folgende Antwort: "Ach so, wer ist das denn?" Bevor der Verein wieder erklärt, dass dies nicht stimme: Sprachnachricht liegt vor. Man kannte also den Berater eines verdienten Profis im Verein nicht.

Trainersuche und Zwickauer Spieler: Hier muss der FCE an seiner Kommunikation feilen