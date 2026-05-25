Majetschak-Aus in Aue via Instagram: Kritik an Vereinsführung und Lob für "Leo"

Aue - Schwerer Schlag für Erzgebirge Aue ! Erik Majetschak verlässt die Veilchen nach sieben Jahren zum Saisonende. Der 26-jährige Defensiv-Allrounder verabschiedete sich am Pfingstmontagabend - und damit zwei Tage nach dem Sachsenpokalsieg - mit einem emotionalen Post auf Instagram und besonderen Botschaften.

Erik Majetschak (26) verlässt das Team - ein schwerer Schlag für Erzgebirge Aue! © Picture Point/Gabor Krieg

"Glück auf Schachter, wo beginne ich? Wie finde ich mit zwei weinenden Augen die richtigen Worte für einen Abschied, der mir alles andere als leicht fällt?", leitete "Ede" seinen Abschied ein.

"Mein aufrichtiger Dank gilt euch. Eure Unterstützung in den vergangenen Wochen, selbst in dem Moment, als der Abstieg bereits feststand, war außergewöhnlich", fuhr das nach Martin Männel dienstälteste Veilchen fort.

Der nicht geschaffte Klassenerhalt und damit verbundene Gang in die Regionalliga sei die schmerzhafteste Niederlage seiner bisherigen Profikarriere. "Der Wunsch, dies wieder geradezurücken, für mich persönlich, aber gerade für euch, für das Erzgebirge, für Aue, war allgegenwärtig. Umso bedeutungsvoller war der Derbysieg gegen Zwickau, der zugleich meine vorerst letzte 'Schachtschicht' darstellte", so Majetschak.

Dass er sich auch bei Abstieg einen Verbleib vorstellen konnte, hatte Majetschak vor wenigen Wochen gegenüber TAG24 betont. Dass es am Ende anders kam, lag an der Vereinsführung, der er zum Abschied eine ordentliche Breitseite verpasste.