Der nächste Neue beim FC Erzgebirge Aue! Testroet hat Seiffert gut zugeredet

Der 24-Jährige soll die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Kilian Jakob (27, 1860 München) und Linus Rosenlöcher (24, unbekannt) entstanden sind.

"Moritz Seiffert bringt Tempo mit und hat vor seiner Verletzung eine komplette Saison in der 3. Liga in Ingolstadt abgeliefert. Schon während seiner Zeit bei Viktoria Berlin hatten wir ihn auf dem Zettel. Wir freuen uns über diesen Transfer und hoffen, dass sich Moritz schnell bei uns einlebt", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich (47).

Der gebürtige Bremer spielte in Jeddeloh und FC St. Pauli, bevor der 1,77 Meter große Linksverteidiger mit Viktoria Berlin aufstieg und in seiner ersten Drittliga-Saison 34 Spiele absolvierte.

Insgesamt stehen 73 Partien in der dritthöchsten Spielklasse in seiner Vita. Allerdings kam er in der abgelaufenen Saison für die Schanzer nur ganze sechsmal zum Einsatz. Gegen Aue am 36. Spieltag stand er im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.