Der sechste Aue-"Neuzugang": Özkan steigt ins Training ein

Aue - Der FC Erzgebirge hat bisher fünf Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Im Grunde sind es sechs, denn einer kommt aus dem Vorjahr noch dazu, der bisher nur 60 Sekunden für die Veilchen gespielt hat: Can Özkan (25).

Aue-Spieler Can Özkan (25) spielte bisher nur 60 Sekunden für die Veilchen. Nach dem 1. Spieltag der Vorsaison riss ihm das Kreuzband im linken Knie. © picture point/Sven Sonntag

Als ihn Aue vor zwölf Monaten aus Bielefeld holte, zog er sich in den ersten Tagen eine Sprunggelenksverletzung zu, verpasste so nahezu die komplette Vorbereitung. Am 1. Spieltag beim 2:1 gegen Hannover wurde er nach 93 Minuten eingewechselt, Sekunden später war Schluss, auch für ihn. Im Training nach dem Auftakt riss er sich das Kreuzband im linken Knie.

Jetzt ist das eine der schwersten Verletzungen, die man sich als Sportler zuziehen kann, dennoch ist die Ausfallzeit von nunmehr zehn Monaten sehr lang.

"Can musste im Januar noch einmal am Knie operiert werden. Das war eine größere Sache, die aber gemacht werden musste, um dem Knie die nötige Stabilität zu geben. Jetzt ist aber alles in Ordnung", sagt Aues Sportchef Matthias Heidrich (47) über den Gesundheitszustand des 25-Jährigen.

"Can wird am 23. Juni mit ins Training einsteigen. Er wird langsam aufgebaut, wird noch nicht alles mitmachen können. Sein Pensum wird langsam gesteigert", so Heidrich, der davon ausgeht, "dass er im September wieder richtig ins Geschehen eingreifen wird und dann auch zu einer Stütze werden kann".