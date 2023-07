Die neue Nummer elf in Aue: Sijaric will jetzt richtig angreifen!

"Ich bin im November geboren, weshalb ich diese Zahl mag", verrät Sijaric, was es mit dem Zahlenwechsel auf sich hat. Er lacht, ist locker drauf, wie man ihn kennt. Sijaric freut sich, im Sommer voll anzugreifen. Vor einem Jahr um die Zeit war das noch undenkbar, stand das Comeback noch in den Sternen.

Gut erholt: Omar Sijaric (21) hat in der Sommerpause regeneriert und neue Kraft getankt. © picture point/Sven Sonntag

Das Hineinknien nahm er im Sommer wörtlich. Abgesehen von den ersten zwei Urlaubswochen, die er mit seiner Freundin in der Türkei verbrachte, bolzte Sijaric Kraft.

"Ich hatte in der Rückrunde immer mal Stolperphasen, weil der Körper nicht alles verarbeiten konnte. Jetzt bin ich aber wieder gut dabei, habe in der Sommerpause gut regeneriert und genügend in der Heimat mit einem Personaltrainer fußballspezifisch trainiert. Viel Schnellkraft, Kraftausdauer - ich glaube, dadurch habe ich mich gut vorbereitet", giert Sijaric danach nachzuholen, was ihm letzte Saison verwehrt blieb: beim Auftakt dabei sein.

"Ich hoffe ehrlich gesagt, wir starten nochmal gegen Freiburg II., da mein Kumpel Julian Stark (22) dort spielt. Im Hinspiel habe ich gefehlt, im Rückspiel er. Irgendwie hat es nicht gepasst. Deswegen wäre es jetzt eine witzige Sache", schmunzelt Sijaric.