Die Veilchen sind wieder eine Heimmacht!

Aue - "Wir haben die letzten beiden Jahre gegen den Abstieg gespielt. Diesen Trend wollen wir beenden und nach oben gucken", hatte Pavel Dotchev (58) TAG24 vor der Saison gesagt und erklärt: "Mein Ziel ist, in zwei Jahren aufzusteigen." Was die abgelaufene Spielzeit dem FC Erzgebirge diesbezüglich gezeigt hat.

Die Veilchen hatten in ihrer Heimfestung viel zu feiern, holten zu Hause allein 41 Punkte. © picture point/Sven Sonntag

Heimmacht? Heimmacht!

Wer aufsteigen will, muss zu Hause eine Macht sein. Die direkten Aufsteiger aus Ulm und Münster holten daheim mit 41 von 57 Zählern so viel wie sonst nur ein anderer Drittligist - Erzgebirge Aue.

Alle anderen hoch gehandelten Klubs ließen im eigenen Stadion mehr Punkte liegen als die drei Vereine, was zum Beispiel Dynamo Dresden (35 Punkte) oder Saarbrücken (31) letztlich den Aufstieg kostete.

"Ich denke, wir sollten wertzuschätzen wissen, was diese Saison zu Hause geleistet wurde. Das ist eine gute Ausgangsbasis für das, was wir nächste Saison erreichen wollen", unterstreicht FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46), wie wichtig die Festung Erzgebirgsstadion ist, wenn man nächste Spielzeit oben mitspielen will.