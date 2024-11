Die zwei Veilchen-Gesichter: In der ersten Hälfte wie ein Auf-, dann wie ein Absteiger

Aue - Das erste Saisondrittel ist gespielt und beim FC Erzgebirge lässt sich nach 13 Spieltagen eine klare Tendenz erkennen. In der ersten Halbzeit aufstiegsreif und in der zweiten nicht drittligatauglich, das sind die zwei Gesichter der Dotchev-Elf. Mit fatalen Folgen für das Tabellenbild!

Wie immer daheim trifft Aue in Halbzeit eins: Hier jubelt Kilian Jakob (26) über seinen Treffer zum 1:0 gegen den FC Hansa. Am Ende gewann Rostock 2:1. © picture point/Sven Sonntag

Zieht man lediglich die erste Halbzeit heran, liegt Aue auf einem blendenden zweiten Platz (24 Pkt./12:6 Tore). Dazu ist es eine sichere Wette, im Erzgebirgsstadion im ersten Durchgang auf ein Tor für die Heimmannschaft zu setzen, genauso aber auch nach dem Seitenwechsel auf den Gegner zu tippen.

Zwölf der 17 Tore, davon zehn zu Hause, erzielten die Veilchen in der ersten Halbzeit, nur fünf danach. Das wirft die Frage auf, was im Pausentee drin ist? Man kann die Uhr danach stellen, dass mit Wiederanpfiff der Einbruch kommt.

Nur rein die zweite Halbzeit betrachtet, landet der FCE auf dem 20. Platz (9 Pkt./5:13 Tore) und schneidet damit nach dem Seitenwechsel so schlecht wie kein anderer Drittligist ab. Interessant: Bei Dynamo Dresden und dem SV Sandhausen verhält es sich gerade andersherum. In der ersten Halbzeit abstiegs- und in der zweiten aufstiegsreif.

Aus diesem Grund ist der Abstand in der Tabelle (noch) so marginal. Fest steht, dass die Veilchen etwas tun müssen. Das weiß auch Sportchef Matthias Heidrich (46).