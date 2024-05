Diese zwei FCE-Spieler wollen in die 2. Liga

Aue - Zwei Fragen drängen sich beim FC Erzgebirge derzeit am meisten auf: Gelingt die finanziell so wichtige Qualifikation für den DFB-Pokal und wer verlängert noch seinen auslaufenden Vertrag?

Ersteres haben die Veilchen zwar nicht über die Liga in der eigenen Hand, dafür aber übers Sachsenpokalfinale. In der eigenen Hand hat man es bei den Vertragsverlängerungen nicht komplett.

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (46) braucht für die neue Saison irgendwann Planungssicherheit. © Picture Point / Sven Sonntag

Unklar dagegen ist die Zukunft der beiden Leistungsträger Tim Danhof (27) und Marco Schikora (29), die beide mit anderen Optionen kokettieren.

So schielt Danhof auf die 2. Bundesliga und bei Schikora steht seit Wochen ein Wechsel zu Jahn Regensburg und damit seinem ehemaligen Cheftrainer beim FSV Zwickau, Joe Enochs (52), im Raum.

Beide wären ein herber Verlust für den FCE, aber wie heißt es so schön: Reisende soll man nicht aufhalten.

Genau mit diesem Sinnspruch hält es auch Sportchef Matthias Heidrich (46), der angesprochen auf Danhof klarstellt: "Wir befinden uns in Gesprächen. Tim will in die 2. Bundesliga, was mit uns in diesem Jahr nicht mehr möglich ist. Nun schaut er wohl, ob dieser Schritt woanders möglich ist. Aus der Liga gibt es ein paar Konkurrenten, die noch aufsteigen können und zumindest Interesse gezeigt haben."

Ein verdeckter Hinweis auf die Regensburg-Spekulationen, an denen sich Heidrich aber nicht weiter beteiligen will, sondern vielmehr die eigene Herangehensweise aufzeigt:

"Wenn er weggehen sollte, ist es so. Wir können ihn nur von unserem Weg überzeugen und für uns Werbung machen. Egal welche Entscheidung am Ende steht, wir sind darauf vorbereitet! Wir werden jedenfalls nicht so lange warten, bis sich Tim Danhof oder Marco Schikora für oder gegen uns entschieden haben."