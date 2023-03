In Dresden noch nie verloren: Aue-Trainer Dotchevs besondere Geschichte

Seit der Vorbereitung im Dezember hat er das Zepter wieder fest in der Hand. In sieben Spielen holte der FCE 16 Punkte - fünf Siege und ein Remis.

Wie doch die Zeit rennt, zeigt ein Datum. Am Dienstag vor sechs Jahren, am 28. Februar 2017, trat Dotchev nach einer 1:4-Niederlage daheim gegen Dresden zurück. Aue war damals 18. in der 2. Bundesliga .

Pavel Dotchev (57, r.) im Mai des Vorjahres mit Niclas Kühn (23). Dieser schoss das 1:0 in Dresden. © Lutz Hentschel

Die Fans haben längst ihre eigene Dotchev-Tabelle aufgemacht, das ist die des Kalenderjahres 2023. Da ist Aue hinter Elversberg und Osnabrück Dritter - noch vor Dresden als Vierter (15 Punkte). Die vier 2:1-Siege gegen Aufstiegskandidaten katapultierten die Veilchen aus dem Drittliga-Keller.

"Ich wäre gegen Saarbrücken auch mit einem Punkt zufrieden gewesen", sagte der Trainer nach dem Dreier gegen den 1. FCS.

"Der Gegner war stark, hat uns früh gepresst. Der Schuss von Antonio Jonjic hat den Unterschied ausgemacht. Wir waren die etwas glücklichere Mannschaft", so Dotchev. Aber wie heißt es so schön: Immer Glück ist Können.

Und das wollen die Erzgebirger auch in der Landeshauptstadt wieder unter Beweis stellen. Noch ist der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern. Aber bei Dotchevs Bilanz in Dresden könnte Aue dem noch ein Stück näher rücken. In der Drittliga-Saison 2015/16 gelang dort ein 1:1, das Landespokal-Halbfinale gewann Aue 3:0, ebenso das Gastspiel in der Saison 2016/17 in der 2. Liga - und eben jenes 1:0 im letzten Sommer.

"Wir werden alles daran setzen, dass die Bilanz so bleibt", freut sich Dotchev auf die Partie.