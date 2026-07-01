Drei Neuzugänge knipsen: FCE schlägt tschechischen Zweitligisten Jihlava
Roudnice nad Labem - Im Gegensatz zu den tropischen Temperaturen vom Wochenende, mutete das feucht-milde Wetter am Mittwoch zum Testspiel gegen Vysocina Jihlava (3:1) richtig wohltuend an. Entsprechend waren den "Veilchen" etwaige müde Beine nach dem Trainingsprogramm der Vortage kaum anzumerken.
Chadi Ramadan, der letzten Freitag in Aue unterschrieben hatte und jetzt nur noch warten muss, bis die finalen Ablösemodalitäten mit BFC Preussen Berlin geklärt sind, wie FCE-Pressesprecher Lars Töffling bestätigte, durfte als einziger gar in beiden Halbzeiten starten.
Der 22-Jährige, der bereits in seiner künftigen Nummer 17 auflief, hatte im ersten Härtetest auch seine Aktie am 2:0 von Tim Maciejewski (34.), als er den Ball gut durchließ.
Wenig verwunderlich waren es die Neuzugänge, die auf sich aufmerksam machten - standen doch ohnehin mit Max Uhlig und Marcel Bär nur zwei aus dem letztjährigen Kader in der Startelf.
Jonas Kehl (13.), hatte die Führung gegen den tschechischen Zweitligisten besorgt, der kurz nach dem Seitenwechsel durch Stürmer Radek Krivanek (48.) verkürzte.
Nächster Test schon am Freitag
Linus Queißer (53.) stellte den alten Abstand her - sehr zur Freude der doch zahlreich mitgereisten Aue-Fans. Knapp 100 hatten den Weg aus dem Erzgebirge bis kurz vor die Tore von Prag angetreten. Ein starker Support für einen Mittwochnachmittag um 16 Uhr.
Für die Veilchen stand im Anschluss an die Partie ein gemeinsames Grillen auf dem Programm. Bei den leckeren Klobasa-Würsten, die während des Spiels schon gebrutzelt wurden, läuft einem das Wasser im Mund zusammen.
Am Donnerstag reist der FCE-Tross zurück ins Lößnitztal, um dort den Feinschliff für den Ligaauftakt in drei Wochen vorzunehmen.
Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Veilchen am Freitag (18.30 Uhr) bei Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz.
Titelfoto: PICTURE POINT / S.Sonntag