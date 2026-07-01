Drei Neuzugänge knipsen: FCE schlägt tschechischen Zweitligisten Jihlava

Roudnice nad Labem - Im Gegensatz zu den tropischen Temperaturen vom Wochenende, mutete das feucht-milde Wetter am Mittwoch zum Testspiel gegen Vysocina Jihlava (3:1) richtig wohltuend an. Entsprechend waren den "Veilchen" etwaige müde Beine nach dem Trainingsprogramm der Vortage kaum anzumerken.

Jonas Kehl feiert seinem Treffer zum 1:0 mit Chadi Ramadan. © PICTURE POINT / S.Sonntag

Chadi Ramadan, der letzten Freitag in Aue unterschrieben hatte und jetzt nur noch warten muss, bis die finalen Ablösemodalitäten mit BFC Preussen Berlin geklärt sind, wie FCE-Pressesprecher Lars Töffling bestätigte, durfte als einziger gar in beiden Halbzeiten starten.

Der 22-Jährige, der bereits in seiner künftigen Nummer 17 auflief, hatte im ersten Härtetest auch seine Aktie am 2:0 von Tim Maciejewski (34.), als er den Ball gut durchließ.

Wenig verwunderlich waren es die Neuzugänge, die auf sich aufmerksam machten - standen doch ohnehin mit Max Uhlig und Marcel Bär nur zwei aus dem letztjährigen Kader in der Startelf.

Jonas Kehl (13.), hatte die Führung gegen den tschechischen Zweitligisten besorgt, der kurz nach dem Seitenwechsel durch Stürmer Radek Krivanek (48.) verkürzte.