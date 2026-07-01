Erzgebirge Aue präsentiert neuen Nachwuchsleiter
Aue - Die Entscheidung ist gefallen: Björn Lipfert (44) wird neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Erzgebirge Aue.
Damit ist die Nachfolge von Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) und somit eine weitere Personalfrage beim FCE geklärt.
Der 44-jährige Fußballlehrer war zuletzt Cheftrainer des Greifswalder FC in der Regionalliga Nordost und tritt offiziell am 1. Juli seine neuen Aufgaben in der Porsche Kumpelschmiede an.
Lipfert machte sich bereits im Vorfeld ein Bild von den Gegebenheiten und der Infrastruktur samt Internat.
"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, finde Top-Bedingungen vor und kann auf ein eingespieltes Team von Trainern und Verantwortlichen im NLZ bauen", schwärmt Lipfert an seinem ersten Arbeitstag.
Nun möchte er sich schnellstmöglich einarbeiten, die Abläufe kennenlernen und den eingeschlagenen Weg weitergehen.
Vor seiner Zeit als Trainer beim Greifswalder FC war er bereits als Nachwuchsleiter in Greifswald aktiv und stand als Coach der lettischen Zweitligisten Leevon Saldus sowie Marupes SC in Verantwortung.
Titelfoto: FC Erzgebirge Aue