Erzgebirge Aue präsentiert neuen Nachwuchsleiter

Aue - Die Entscheidung ist gefallen: Björn Lipfert (44) wird neuer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Erzgebirge Aue .

Björn Lipfert (44) hat am heutigen Mittwoch seinen ersten Arbeitstag in der Porsche Kumpelschmiede. © FC Erzgebirge Aue

Damit ist die Nachfolge von Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) und somit eine weitere Personalfrage beim FCE geklärt.

Der 44-jährige Fußballlehrer war zuletzt Cheftrainer des Greifswalder FC in der Regionalliga Nordost und tritt offiziell am 1. Juli seine neuen Aufgaben in der Porsche Kumpelschmiede an.

Lipfert machte sich bereits im Vorfeld ein Bild von den Gegebenheiten und der Infrastruktur samt Internat.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, finde Top-Bedingungen vor und kann auf ein eingespieltes Team von Trainern und Verantwortlichen im NLZ bauen", schwärmt Lipfert an seinem ersten Arbeitstag.

Nun möchte er sich schnellstmöglich einarbeiten, die Abläufe kennenlernen und den eingeschlagenen Weg weitergehen.