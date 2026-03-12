Droht Aue mitten im Abstiegskampf ein interner Machtkampf?

Aue-Bad Schlema - Droht Erzgebirge Aue mitten im Abstiegskampf ein interner Machtkampf? Wie BILD zuerst berichtete, wird die Arbeit des Vereinsvorstands von Mitgliedern des Aufsichtsrates zunehmend kritisch gesehen.

Aue-Präsident Thomas Schlesinger (53). © Picture Point / Sven Sonntag

Konkret werde Präsident Thomas Schlesinger (53) und Sportvorstand Jens Haustein (58) vorgehalten, dass unter dem von ihnen installierten neuen Sportchef Michael Tarnat (56) sowie dessen neuverpflichteten Trainer Christoph Dabrowski (47) die sportliche Kehrtwende ausgeblieben ist.

Fakt ist: Als Tarnat Anfang Januar im Lößnitztal anheuerte, stand Aue mit einem Punkt Vorsprung auf Aachen über dem Strich. Neun sieglose Spiele später beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Zähler und der Klassenerhalt scheint fraglicher denn je.

Hinzukommt die ausgebliebene Transferoffensive im Winter, wo lediglich Angreifer Vincent Ocansey (25) auf Leihbasis aus Bielefeld geholt wurde.

Wie TAG24 aus Vereinskreisen erfuhr, seien finanzielle Aspekte kein Grund dafür gewesen, dass man sich massenweise Absagen von potentiellen Kandidaten abholte, sondern viel mehr private und andere Gründe ausschlaggebend dafür gewesen, dass so gut wie niemand ins Lößnitztal wechselte.