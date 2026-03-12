Droht Aue mitten im Abstiegskampf ein interner Machtkampf?
Aue-Bad Schlema - Droht Erzgebirge Aue mitten im Abstiegskampf ein interner Machtkampf? Wie BILD zuerst berichtete, wird die Arbeit des Vereinsvorstands von Mitgliedern des Aufsichtsrates zunehmend kritisch gesehen.
Konkret werde Präsident Thomas Schlesinger (53) und Sportvorstand Jens Haustein (58) vorgehalten, dass unter dem von ihnen installierten neuen Sportchef Michael Tarnat (56) sowie dessen neuverpflichteten Trainer Christoph Dabrowski (47) die sportliche Kehrtwende ausgeblieben ist.
Fakt ist: Als Tarnat Anfang Januar im Lößnitztal anheuerte, stand Aue mit einem Punkt Vorsprung auf Aachen über dem Strich. Neun sieglose Spiele später beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Zähler und der Klassenerhalt scheint fraglicher denn je.
Hinzukommt die ausgebliebene Transferoffensive im Winter, wo lediglich Angreifer Vincent Ocansey (25) auf Leihbasis aus Bielefeld geholt wurde.
Wie TAG24 aus Vereinskreisen erfuhr, seien finanzielle Aspekte kein Grund dafür gewesen, dass man sich massenweise Absagen von potentiellen Kandidaten abholte, sondern viel mehr private und andere Gründe ausschlaggebend dafür gewesen, dass so gut wie niemand ins Lößnitztal wechselte.
Sportlicher Neuanfang in der Regionalliga?
Stein des Anstoßes für die interne Kritik am Vorstand ist auch, dass dieser dem Vernehmen nach für eine Verlängerung mit Tarnat für den Fall eines sportlichen Neuanfangs in der Regionalliga Nordost offen ist.
Im Aufsichtsrat scheint man das teilweise anders zu sehen und wünscht sich bei Abstieg einen kompletten Cut von oben nach unten. Ins Bild passt da, dass nach TAG24-Informationen aus dem Kontrollgremium heraus bereits Kontakt mit potentiellen Dabrowski-Nachfolgern aufgenommen und für die neue Saison vorgefühlt wurde. Demnach soll sich mit René Klingbeil beschäftigt werden, der gegenwärtig Südwest Regionalligist Hessen Kassel trainiert, aber aufgrund seiner Auer Spielervergangenheit sehr angesehen ist.
Problem nur: Wie TAG24 erfuhr, besitzt der Aufsichtsrat derzeit gar kein Mandat für solche Ansprachen, da Personalentscheidungen bzw. deren Anbahnung allein auf dem Tisch von Vorstand und sportlicher Leitung liegen, wie es heißt. Bahnt sich in Aue ein Kampf um Macht und Kompetenzen an?
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag