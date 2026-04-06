Druck auf Aue-Bosse steigt: Petition fordert Einberufung von außerordentlicher MV

Aue - Das Personal-Beben bei Erzgebirge Aue hallt nach, und es offenbart sich, dass die Vereinsführung um Präsident Thomas Schlesinger (53) langsam, aber sicher in den Mittelpunkt der Kritik rückt.

Die Fans von Erzgebirge Aue. © Picture Point / Gabor Krieg

In den sozialen Medien ebbt die Kritik nicht ab und werden Rufe nach personellen Konsequenzen bei den Klubbossen immer lauter. Am Ostersonntag ist zudem eine Petition gestartet worden, die zum Ziel hat, eine außerordentliche Mitgliederversammlung (aoMV) anzuberaumen.

"Ich bin selbst Vereinsmitglied mit Mitgliedsnummer 1585, und ich weiß, dass 25 Prozent der Mitglieder laut Satzung einen Antrag stellen beziehungsweise unterschreiben müssen ... Das ist eine relativ hohe Hürde, aber wenn man es nicht probiert, kann man auch nichts ändern", sagt die Initiatorin Janett Rosenau gegenüber TAG24.

"Man hört Meckern und Unzufriedenheit aus allen Ecken, jeder sagt, es muss sich grundlegend etwas ändern, aber mit Meckern alleine verändert sich nichts, deshalb wollte ich jetzt einfach mal den Stein ins Rollen bringen, und das geht halt am besten über die sozialen Medien, da ja viele Mitglieder auch außerhalb von Aue oder Sachsen verteilt sind."