"Ein unvergesslicher Moment!": Nach Weinhauers Lucky Punch ist Aue-Coach Härtel nicht zu bremsen

Aue - "Wir haben den Moment total genossen. Da fällt Druck ab!", sagte ein sichtlich erleichterter Jens Härtel (56) am Sonnabend kurz vor 16.45 Uhr. Sein Sprint zur Jubeltraube nach Erik Weinhauers (24) Matchwinner in der 96. Minute eine Dreiviertelstunde zuvor sprach Bände. Selten zuvor sah man den 56-Jährigen emotional so sehr aus sich herausgehen wie beim 4:3 über Jahn Regensburg .

Selten zuvor sah man Aue-Trainer Jens Härtel (56) emotional so sehr aus sich herausgehen wie am Samstag. © picture point/Sven Sonntag

"Wenn man sieht, dass die ganze Bank aufgesprungen kommt, ist das für mich ein unvergesslicher Moment", zeigte sich Weinhauer in der Mixed-Zone ob der Ekstase begeistert. Aber Weinhauer gab zugleich zu bedenken: "Das war extrem wichtig, gibt aber nur drei Punkte. Wir haben noch nicht so viel Punkte, dass wir sagen könnten, wir können jetzt aufatmen."

Sein Coach hatte seine Emotionen auch schnell wieder eingefangen. "Wir sollten schön demütig bleiben, weil wir wissen, dass wir eine gute Portion Glück hatten. Es muss weitergehen und wir müssen dranbleiben, die guten Dinge mitnehmen und versuchen, die negativen zu minimieren, um in dieser Liga auch zu punkten", ging Härtel auf der Pressekonferenz in die Analyse.

Vieles war am Samstagnachmittag Stückwerk oder fehlerbehaftet, aber wenn Du unten drinstehst, zählt allein das Ergebnis. Über die B-Note kann man sich später unterhalten.