Einen Tag nach Havelse-Pleite: Aue trennt sich von Härtel

Aue-Bad Schlema - Der Kreis hat sich geschlossen und die Amtszeit von Cheftrainer Jens Härtel (56) endete wie sie begann: mit einer Niederlage im Eilenriedestadion zu Hannover.

Dann folgte der Einbruch, begünstigt durch zum Teil katastrophales Abwehrverhalten, das der Fußballlehrer mit "Kinderfußball" verglich.

Ziemliche Leere stand Härtel am kalten Freitagabend in der niedersächsischen Landeshauptstadt ins Gesicht geschrieben, als er die Niederlage beim Aufsteiger einordnete. Aue hatte zum wiederholten Mal eine ordentliche erste Halbzeit angeboten und auch der Beginn nach dem Seitenwechsel war verheißungsvoll.

Letztlich fiel dem 56-Jährigen der katastrophale Start in die Rückrunde mit drei Pleiten in Serie auf die Füße.

Nach TAG24-Infos hat Erzgebirge Aue am Sonnabend die Reißleine gezogen und Cheftrainer Jens Härtel nach der tags zuvor erlittenen 1:3-Pleite bei Mit-Abstiegskandidat TSV Havelse freigestellt.

Ex-Aue-Trainer Tomislav Stipic (46) ist als Nachfolger für Jens Härtel (56) im Gespräch. © picture point/Sven Sonntag

Sportchef Michael Tarnat (56) hatte sich am Freitagabend noch Bedenkzeit erbeten und gegenüber TAG24 gesagt: "Wir werden zurückfahren, uns unterhalten und dann werden wir schauen, was passiert. Nach wie vor kann ich sagen, dass Jens Härtel hervorragende Arbeit macht, akribisch ist mit seinem Trainerteam. Wir feiern aber keine Erfolge und das ist das größte Problem. Leider ist Fußball schwarz und weiß."

Und angesichts der prekären Tabellensituation und der zweiten Niederlage hintereinander gegen ein Mit-Kellerkind scheinen die Verantwortlichen bei einer weiteren Zusammenarbeit mit Härtel schwarz gesehen zu haben, wenn es um die sportliche Zukunft geht.

"Uns blieb angesichts der jüngsten Entwicklungen nichts anderes übrig, als den Negativtrend mit einem Wechsel in der Verantwortung möglichst umgehend zu stoppen. Bilanz und Tabellensituation sind alarmierend, ebenso wie die Fehlerquote auf dem Rasen. Bei allem Bemühen um Kontinuität und Geduld ist nicht wegzudiskutieren, dass wir seit einem Jahr unseren eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterherhinken", erklärt Präsident Thomas Schlesinger.



Wie geht es nun weiter im Lößnitztal? Die bisherigen Co-Trainer Adam Susac und Lars Fuchs übernehmen interimsweise die Verantwortung.

Nach TAG24-Infos ist ein diskutierter Kandidat für die Härtel-Nachfolge der Ex-Veilchen-Coach Tomislav Stipic (46).

Parallel befasst man sich auch mit einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Hier wird Ermin Bicakcic (36, aktuell vereinslos) gehandelt.