Enochs kommt nach Aue: "Das Letzte, was sie brauchen, ist das Mitleid anderer"

Aue/Osnabrück - Wer die lila-weiße Brille aufsetzt, sieht entweder eine Mannschaft, die den Klassenerhalt packt oder eine, die am Saisonende in die 2. Bundesliga aufsteigt. Ersteres betrifft die Fans von Erzgebirge Aue , zweiteres die des VfL Osnabrück . Einer, der beide Gefühlswelten nur allzu gut nachvollziehen kann, ist Osnabrücks Sportchef Joe Enochs (54). Er ist Abstiegskampf-Spezialist und Aufstiegsmacher. Am Samstag kommt er mit den Niedersachsen ins Erzgebirge .

Joe Enochs (54) ist Sportchef des VfL Osnabrück. Sachsen kennt er aus seiner langen Zeit beim FSV Zwickau. © imago/kolbert-press

Den FSV Zwickau hielt er trotz einem der geringsten Drittligaetats viermal in Folge in der 3. Liga. Jahn Regensburg führte er 2023/24 zum direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga. Selbiges Ziel hat jüngst VfL-Coach Timo Schultz (48) ausgerufen.

"Du kennst mich, ich gehe mit solchen Themen eher defensiver um. Aber ich fand die Aussage erfrischend", sagte Enochs im TAG24-Gespräch. Der Autor des Textes und der 54-jährige US-Amerikaner kennen sich seit vielen Jahren.

Enochs ist einer, der die Region auch nach seiner Zeit bei Aues größtem Rivalen, FSV Zwickau (2018–2023), stets verfolgt hat und mit großem Respekt auf den Kumpelverein schaut.

"Ich schaue immer, was in der Region passiert, verfolge dadurch auch, was in Aue abläuft. Dazu habe ich vor zwei Wochen auf der Manager-Tagung mit Matthias Heidrich (48, bis Anfang Dezember Aues Sportchef, Anm. d. Red.) gesprochen. Ich weiß, dass sich der Verein in keiner einfachen Situation befindet und wie die Leute leiden. Allerdings das Letzte, was sie brauchen, ist das Mitleid anderer. Abstiegskampf ist einfach brutal. Da zählen nur Ergebnisse", sagte Enochs.