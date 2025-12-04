Heidrich, Emmerich, Härtel: Wird Aue gegen Ingolstadt für einen zum Endspiel?

Aue - "Gegen Ingolstadt am Sonntag zählen nur Punkte, es geht aktuell einzig und allein um Ergebnisse in einer schwierigen Phase. Das trauen wir unserer Mannschaft und dem Trainerteam zu", hatte es nach der Vorstandssitzung beim FC Erzgebirge Aue am Dienstag geheißen. Heißt im Umkehrschluss, wenn es keine Punkte gibt, werden personelle Konsequenzen gezogen?

Sportchef Matthias Heidrich (47, v.l.), Co-Trainer Jörg Emmerich (51) und Chefachoach Jens Härtel (56) - alle drei stehen irgendwo in der Kritik. Nur ein Sieg gegen Ingolstadt rettet wohl alle drei. © Frank Kruczynski

Auf diese TAG24-Frage erklärte FCE-Pressesprecher Lars Töffling am Mittwoch im Namen des Präsidiums um Boss Thomas Schlesinger: "Wir werden mehr als das gestrige Statement nicht herausgeben und vor allem nicht jedes Szenario vorab kommentieren."

Was bei den verschiedensten Eventualitäten (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) folgt, ist dem Vernehmen nach noch nicht festgehalten und soll anschließend neu bewertet werden.

Wie TAG24 erfuhr, ist für nächsten Dienstag eine turnusmäßige gemeinsame Gremiensitzung von Aufsichtsrat und Vorstand angesetzt, wo auch Bilanz über die letzten 18 Monate der sportlichen Arbeit gezogen wird.

Ob sich dann der Daumen bei Cheftrainer Jens Härtel (56), seinem Co Jörg Emmerich (51) oder Sportchef Matthias Heidrich (47) senkt, ist nicht ausgemacht. Dass mehrere Personalien in der Verlosung sind, zeigt, wie vielschichtig das Problem ist.

Die eine einfache Antwort gibt es nicht und deswegen hat bereits der alte Vorstand im September trotz vier Niederlagen in Serie am Cheftrainer festgehalten.