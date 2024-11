Entscheidung mit Knall-Effekt: Wie reagiert Aue-Coach Dotchev?

FCE-Trainer Pavel Dotchev (59) verlässt den Presseraum im Erzgebirgsstadion. Am heutigen Freitag zum letzten Mal? Es wäre ein Abschied, den der 59-Jährige so nicht verdient hätte. © DPA/Robert Michael

Nun ist offen, wie der 59-Jährige darauf reagiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er am heutigen Freitag zur Pressekonferenz vor dem Sonntagspiel in Dortmund selbst dazu das Wort ergreift und für sich Konsequenzen zieht.

Konsequenzen heißt: Dass er zurücktritt. Im Verein rechnet man nicht damit, wie aus der gestrigen Pressemitteilung hervorgeht. Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich (46) geht davon aus, dass die frühzeitig kommunizierte Planungssicherheit bei Cheftrainer, Staff und Team nochmals die Sinne schärft.

"Wir alle haben das gleiche Ziel: die laufende Spielzeit erfolgreich fortzusetzen und bestmöglich zu beenden. Störfeuern und vertraglicher Ungewissheit in der entscheidenden Phase im Frühjahr haben wir mit der jetzigen Bekanntgabe der getroffenen Entscheidung vorgebeugt. Ab sofort arbeiten wir alle gemeinsam daran, Pavel Dotchev den würdigsten aller Abschiede bescheren zu können. Den hat er sich mehr als verdient."



Das könnten blauäugige Sätze sein und vor allem Worte, an denen der Trainer - Dotchev selbst kam in der Vereinsmitteilung übrigens gar nicht zu Wort - schwer zu schlucken hat, denn so lieb scheint es in Aue nicht gerade zuzugehen. Zumal sportlich ein ganz anderes Problem auftreten könnte: Es ist ein Abschied auf Raten.

Wer legt sich denn ins Zeug für einen Trainer, dessen Ablaufdatum bekannt ist? Wer hört noch auf ihn? Zwei, drei Misserfolge und er ist sowieso weg. Vorm Spiel beim VfB Stuttgart II. war es bereits fast so weit. Dort hat Aue aber 1:0 gewonnen.