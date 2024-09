"Er ist so weit!": Aue-Spieler Rosenlöcher feiert in Haching sein Startelfdebüt

Aue - Bestens gelaunt zeigte sich Coach Pavel Dotchev (58) vom FC Erzgebirge Aue am heutigen Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz und damit vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel gegen die SpVgg Unterhaching am morgigen Freitag. Einzig die personelle Situation bescherte dem erfahrenen Fußballlehrer einige Stirnfalten.

Kilian Jakob (26) brach sich den Unterarm. Er steht für den FC Erzgebirge Aue nicht zur Verfügung. © picture point/Sven Sonntag

"'Rosi' ist so weit, schon wieder 90 Minuten zu spielen", zeigt sich Dotchev zufrieden, weiß aber: "Die Kondition ist nicht das Problem, sondern die Spielpraxis."

Eine andere Wahl hat der FCE-Coach allerdings nicht, denn aufgrund von Verletzungen und Blessuren fehlen momentan fünf Mann. Neben Jakob und Majetschak sind das noch Ricky Bornschein (25), Can Özkan (24) und Niko Vukancic (22).

Generell nach der Bank gefragt, von wo zuletzt zu wenige Impulse kamen, wirkte Dotchev im ersten Moment etwas verlegen. "Bielefeld hatte in der Breite mehr Potenzial als wir. Wir konnten einfach nicht so viel wechseln. Sean Seitz (22) oder Omar Sijaric (22) sind zwei flinke Spieler, haben allerdings nicht so eine Wucht", so Dotchev.

Nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, das wolle man nicht zwingend, wenngleich nach wie vor Angebote eingehen würden. "Wenn uns was über den Weg läuft, werden wir nicht 'Nein' sagen", erklärt Dotchev. Ein Dementi klingt anders ...