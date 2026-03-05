Erzgebirge hat gewählt: Das ist Aues Legenden-Elf

Aue - Die Fans durften abstimmen und haben einen bunten Mix aus den vergangenen acht Jahrzehnten zum 80. Geburtstag des FC Erzgebirge in ihre Legenden-Elf gewählt. Aus dem aktuellen Kader ist einer dabei: Torhüter Martin Männel (37).

Er ist der einzige aus dem aktuellen Kader, der es in die Legenden-Elf geschafft hat: Keeper Martin Männel (37). © Picture Point/Gabor Krieg

Auch wenn er sich nach dem 1:2 bei 1860 München Kritik weit unterhalb der Gürtellinie - teilweise eine echt beschämende Wortwahl mancher Leute - in den sozialen Netzwerken anhören musste, sie haben ihn gewählt.

Männel setzte sich unter anderem gegen zwei weitere Legenden im Auer Tor durch - Jörg Weißflog (69) und Uli Ebert (†57).

Gewählt werden durfte, wer mindestens 100 Punktspiele für den FCE oder seine Vorgänger absolviert hat. Aus diesem Grund stand zum Beispiel Pascal Testroet (35) gar nicht zur Wahl. Er hat es in seinen drei Jahren im Gebirge auf 95 geschafft - eine Ausnahme wollte man für ihn nicht machen.

Neben Männel haben es noch Tomasz Kos (51), Volker Schmidt (68), Jörg Emmerich (51), Jan Hochscheidt (38), Holger Erler (75), Dimitrij Nazarov (35), Skerdilaid Curri (50), Willy Tröger (†75), Harald Mothes (69) und Jürgen Escher (74) geschafft - ein bunter Mix eben, und alle stehen völlig verdient dort.