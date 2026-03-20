Erst Mannheim und dann Meuselwitz? Aue hilft mal wieder nur ein Sieg

Aue - Heute noch(mal) Mannheim und morgen Meuselwitz? Der FC Erzgebirge muss am Sonnabend bei Waldhof Mannheim gewinnen, sonst war es die vorerst letzte Auswärtsfahrt in die Kurpfalz und nächste Saison heißen die Gegner ZFC Meuselwitz oder FSV Luckenwalde.

Beim bisher letzten Auer Auftritt im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gab's im Herbst 2024 eine 0:3-Niederlage. © picture point/Sven Sonntag

"Mensch Lars, weiße Jacke!", staunte Christoph Dabrowski (47) nicht schlecht, als Pressesprecher Lars Töffling zur Spieltags-Pressekonferenz in das Mediencenter kam. Der Veilchen-Coach selbst hatte schon ein paar Minuten zuvor den Raum betreten und plauschte mit den beiden anwesenden Pressevertretern.

"Ist für unsere weiße Weste am Sonnabend", antwortete Töffling auf Dabrowskis erstaunten Einwurf, worauf dieser flachste: "Soll ich meine auch noch holen?" Er beließ es dann doch bei der staubgrauen Trainingsjacke, die er bereits anhatte.

Was der kurze Smalltalk zeigt: Trotz Abstiegskampf geht nicht die Lockerheit flöten. Man darf auch nicht ein permanentes Gesicht wie drei Tage Regen aufsetzen.

Als während der PK laut Musik aus der Mannschaftskabine wummerte, meinte Dabrowski: "Da ist jetzt keine Totenstimmung. Die Jungs können ruhig Musik hören, solange sie auf dem Platz vernünftig arbeiten. Und das machen die Jungs!"

Aber am Ende gehe es um die Themen, die in dieser Saison Aues ständiger Begleiter seien: permanente individuelle Fehler - vor allem im Spiel gegen den Ball. Da kann der Trainer Härtel, Dabrowski, X, Y oder Z heißen.

Dabrowski hatte bei seinem Amtsantritt Anfang Februar noch viel Feuereifer gezeigt. Davon ist zwar noch viel geblieben, aber auch der 47-Jährige muss feststellen: "Ich habe mir viel mehr erhofft und versprochen."