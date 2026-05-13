Männel, Lord oder Uhlig: Wird das Pokalfinale zum Endspiel für Aue-Legende?

Aue - Wird bei Erzgebirge Aue dieser Tage das Ende der Ära Martin Männel (38) eingeläutet? Der Kapitän befindet sich in seiner 18. Spielzeit für die Lila-Weißen, doch noch nie schien die Zukunft ungewisser, als es jetzt der Fall ist.

Im Sachsenpokalfinale gegen Zwickau wird Martin Männel (38) im FCE-Tor stehen. Es könnte aber durchaus sein letztes Spiel für die Veilchen werden. © Picture Point/Gabor Krieg

Die letzten drei Ligaspiele hielt Louis Lord (22) - so wie das intern abgesprochen war. Im Sachsenpokalfinale wird Männel alleine aufgrund seiner Erfahrung definitiv nochmal zwischen den Pfosten stehen. Doch was kommt danach?

"Es müsste sehr viel passieren, dass ich noch mal woandershin wechsle. Für mich gibt es nur den FC Erzgebirge Aue und das Wichtigste im Moment ist, dass es der Verein nächste Saison wieder hinkriegt. Dabei möchte ich gerne Teil der Mannschaft sein. Am Ende des Tages geht es nicht um mich oder Einzelschicksale, sondern das große Ganze, das stimmig sein muss", hatte Männel vor zweieinhalb Wochen nach dem Wiesbaden-Spiel gegenüber TAG24 erklärt.

Er stünde bereit. Aber wie sieht es vereinsseitig aus?

"Wir haben mit Max Uhlig und Louis Lord zwei junge Torhüter auf der Bank, die absolute Qualität haben und die das auch im Training permanent unter Beweis stellen", hatte Präsident Thomas Schlesinger letzten Freitag in der Halbzeitpause der Duisburg-Partie gegenüber "MagentaSport" festgestellt.