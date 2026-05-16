Torreiche Pokal-Generalprobe: Aue verabschiedet sich mit Auswärtssieg aus der 3. Liga
Schweinfurt/Aue - Die Generalprobe für das Pokalfinale in Zwickau am 23. Mai ist geglückt! Erzgebirge Aue setzt sich am letzten Spieltag der Drittligasaison 2025/26 bei Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 mit 4:2 (2:1) durch und verabschiedet sich mit Applaus aus der 3. Liga.
Bis auf die Verletzten Pascal Fallmann (Syndesmosebandriss) und Mika Clausen (Leiste) konnte der kürzlich vom Interims- zum Cheftrainer beförderte Khvicha Shubitidze aus dem Vollen schöpfen. Zwischen den Pfosten erhielt erneut Louis Lord den Vorzug vor Martin Männel.
Die Veilchen liefen zum Gedenken des kürzlich verstorbenen Harald Mothes (†69) mit Trauerflor auf und auch im Auswärtsblock gedachten sie mit einer Zaunfahne der Vereinslegende.
Aue wie schon im Hinspiel in der ersten Hälfte zunächst unter Druck. Nur diesmal nutzten die Schnüdel die sich ihnen gebenden Möglichkeiten. Sebastian Müller (27.) mit der Führung für das Schlusslicht.
Nachdem Ekin Celebi der Ball im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen war, glich Marcel Bär (35.) vom Punkt aus. Erik Weinhauer (45.+2.) drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel.
Veilchen kämpfen sich zurück und gewinnen gegen Mitabsteiger Schweinfurt
Schweinfurt kam wie schon zu Beginn des Spiels besser aus der Kabine und stellte nach Tristan Zobels Foul an Nico Grimbs per Foulelfer durch Johannes Geis (63.) aus.
Aber wieder fanden die Veilchen im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in dieser verkorksten Saison die richtige Antwort. Bär (67.) und der eingewechselte Jannic Ehlers (70.) zogen den Gastgebern den Zahn und bescherten Aue den zweiten Rückrundensieg. Jetzt können die Schwäne im Sachsenpokal kommen.
Schöne Randnotiz: Maxim Burghardt feierte in der Schlussphase sein Comeback nach dreizehnmonatiger Verletzungspause infolge des Kreuzbandrisses aus der Vorsaison.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag (2)