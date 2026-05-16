Torreiche Pokal-Generalprobe: Aue verabschiedet sich mit Auswärtssieg aus der 3. Liga

Schweinfurt/Aue - Die Generalprobe für das Pokalfinale in Zwickau am 23. Mai ist geglückt! Erzgebirge Aue setzt sich am letzten Spieltag der Drittligasaison 2025/26 bei Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 mit 4:2 (2:1) durch und verabschiedet sich mit Applaus aus der 3. Liga .

Zahlreiche Aue-Fans waren nach Schweinfurt gereist. Vor dem Spiel gedachten die Anhänger Harald Mothes (†69). Die Vereinslegende starb unerwartet im Alter von 69 Jahren © picture point/Sven Sonntag

Bis auf die Verletzten Pascal Fallmann (Syndesmosebandriss) und Mika Clausen (Leiste) konnte der kürzlich vom Interims- zum Cheftrainer beförderte Khvicha Shubitidze aus dem Vollen schöpfen. Zwischen den Pfosten erhielt erneut Louis Lord den Vorzug vor Martin Männel.

Die Veilchen liefen zum Gedenken des kürzlich verstorbenen Harald Mothes (†69) mit Trauerflor auf und auch im Auswärtsblock gedachten sie mit einer Zaunfahne der Vereinslegende.

Aue wie schon im Hinspiel in der ersten Hälfte zunächst unter Druck. Nur diesmal nutzten die Schnüdel die sich ihnen gebenden Möglichkeiten. Sebastian Müller (27.) mit der Führung für das Schlusslicht.

Nachdem Ekin Celebi der Ball im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen war, glich Marcel Bär (35.) vom Punkt aus. Erik Weinhauer (45.+2.) drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel.