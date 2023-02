Erstes Tor nach Krebserkrankung: Aues Sijaric ist der Mann des Tages!

Der Tunnel zum 1:0 - sein erstes Tor nach seiner Hodenkrebserkrankung. Omar Sijaric (21, r.) nahm den genialen Pass von Dimitrij Nazarov (32) auf und schob zur Führung gegen Mannheim ein. © picture point/Sven Sonntag

Dazu war er an nahezu allen Offensivaktionen beteiligt. Die "Buwen" bekamen ihn einfach nicht zu fassen. "Ich bin extrem glücklich, wieder zurück zu sein und wie es gelaufen ist. Dass mich die Fans nach so einer langen Krankheit wieder in Empfang nehmen, ist ein schönes Gefühl. Hoffentlich können wir solche Erfolge in der Zukunft weiter ausleben", war Sijaric nach Abpfiff bewegt.



Dimitrij Nazarov (32) hatte in der 20. Minute gesehen, dass der Rechtsaußen in die Gasse startet, und hob die Kugel über zwei Mann hinweg, sodass die Bahn frei war. Sijaric musste vor Jan-Christoph Bartels (24) nur noch die nötige Coolness beweisen, um den Beinschuss anzubringen.

Aue-Coach Pavel Dotchev (57) bezeichnete ihn als "überragenden Spieler". Sijaric war es auch, der in der 53. Spielminute auf Zuspiel von Linus Rosenlöcher (22) zum vermeintlichen 3:1 konterte. Zumindest schien es so. Erst auf Betreiben des Assistenten, der zuvor keine Anstalten machte, Abseits zu zeigen, erkannte Schiri Tobias Schultes das Tor ab - sehr zur Verwunderung aller.

"Vielleicht ist es Abseits gewesen, aber skurril ist es gewesen. Der Linienrichter meinte, er habe das Abspiel nicht gesehen", runzelte Sijaric in der Mixed-Zone die Stirn.