Trotz Freistellung: Darum spielte Sorge in den letzten zwei Aue-Tests

Trotz Freistellung ließ sich Alexander Sorge (30, l.) in den Testspielen nicht hängen. © IMAGO/Jan Kaefer

Einige Fans rieben sich am Wochenende verdutzt die Augen, als sie sahen, dass der bereits aussortierte Innenverteidiger in den letzten beiden Testspielen vor dem Drittliga-Start jeweils in der zweiten Halbzeit von Coach Pavel Dotchev (57) eingewechselt wurde.

Noch vor dem Start ins Trainingslager in Bad Blankenburg waren Sorge, Ramzi Ferjani (22) sowie Felix Göttlicher (21) freigestellt worden, um sich auf Vereinssuche zu begeben.

Letztgenannter ist mittlerweile bei Absteiger Sandhausen untergekommen. Die anderen beiden sollen nach wie vor abgegeben werden.

Daran hat auch Sorges Rückkehr ins Aufgebot nichts geändert, wie Sportchef Matthias Heidrich (45) auf TAG24-Nachfrage bestätigt.

"Wir wollten für die letzten beiden Testspiele gerne so viele Spieler dabei haben, dass jeweils einmal komplett durchgewechselt werden kann", erklärt Heidrich.