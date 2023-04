Dotchev-Ausraster nach Halle-Klatsche, Männel kann Fan-Frust verstehen

Aue - Die heftige 2:5-Klatsche beim Halleschen FC am Samstag sorgte für heftige Verstimmung im Veilchen-Lager. Statt einem Schritt hin zum Klassenerhalt war es ein weiterer Ausrutscher, der so nicht passieren darf!

Aues Keeper Martin Männel (35, M.) bemängelt vor allem das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Kapitän Martin Männel (35) wollte sich in der Mixed-Zone gerade den Fragen der Journalisten stellen und auf seine nüchtern sachliche Art eine Erklärung dafür liefern, wie Aue nach der 2:1-Halbzeitführung in den letzten 20 Minuten noch derart unter die Räder geraten konnte.

Der 35-Jährige setzte an und verstummte, als hinter ihm Pavel Dotchev angerauscht kam, rechts um die Ecke zur Gästekabine bog und dabei mit voller Kraft gegen einen der Materialkästen trat, das es ordentlich in den Katakomben schepperte. "Leck mich am Arsch hier. Was ist los?", schimpfte der FCE-Coach beim Gang in die Kabine.



Man hört ihn im Hintergrund immer noch lauthals wüten, wie man es in einer Mixed-Zone von einem Cheftrainer selten erlebt. Männel setzt derweil erneut an: "Wir drehen den frühen Rückstand und in der zweiten Halbzeit kam es darauf an, knifflige Situationen zu überstehen, was gelang, bis der Kopfball zum 2:2 durchrutscht. Normalerweise muss man dann hingehen und sagen: 'Ein Unentschieden ist in Ordnung, um den Gegner auf Distanz halten.'"

Dass es anders kam, lag am Abwehrverhalten. Halles Niklas Kreuzer drehte die Partie per Strafstoß nach Foul von Linus Rosenlöcher. Kreuzer zelebrierte dies mit Trikotausziehen, wurde verwarnt und flog wenig später mit Gelb-Rot wegen Foulspiels an Marvin Stefaniak. Aue machte nun in Überzahl auf.

Männel: "Wir versuchen danach hintenheraus etwas gutzumachen und waren mit sechs, sieben Leuten vorne. Auch nach dem 2:4 durch einen sehr guten Freistoß versuchten wir es, was für die Mentalität spricht."