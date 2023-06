Aue im Reisestress! 13 von 19 Fahrten sind über 400 Kilometer

Aue - Von 56 Profivereinen aus den ersten drei Ligen kommen gerade noch acht aus dem Gebiet des NOFV: Union und RB Leipzig in Liga 1, Hertha, Rostock sowie Magdeburg in Liga zwei und die Drittligisten Aue, Dresden und Halle. Die Kluft wird größer. Das merken die Fans vor allen bei Auswärtsfahrten. In der neuen Saison müssen die aus Aue satte 15.876 Kilometer auf sich nehmen, wenn sie bei jeder Partie dabei sein wollen.