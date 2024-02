Erzgebirge Aue: Jetzt kommt Seitz wieder in Tritt

Bei den Veilchen-Fans sind Selfies mit Sean Seitz durchaus gefragt. © picture point/Sven Sonntag

Seitz, von Saisonbeginn zunächst auf der Außenbahn gesetzt, musste sich erstmals am siebten Spieltag im Derby bei Dynamo Dresden, das Aue 1:2 verlor, mit der Reservistenrolle begnügen und Marvin Stefaniak (28) den Vortritt lassen. Seitz stand danach noch fünfmal in Folge in der ersten Elf und lieferte bis dahin drei Tore und eine Vorlage ab.

Danach war sprichwörtlich Schicht im Schacht, kam der Neuzugang von Regionalligist VfR Aalen bis auf die Auswärtspartie in Unterhaching durchweg von der Bank und damit auch aus dem Tritt.

"Von der Bank zu kommen, ist nicht immer leicht ...", sagt Seitz, der sich insgeheim gegen Lübeck eine Rückkehr in die Startelf ausgerechnet hatte, da Platzhirsch Stefaniak wegen seiner fünften Gelben fehlte. Stattdessen erhielt Kilian Jakob (26) den Vorzug.

Seitz: "Wenn ich reinkomme, wollte ich zeigen, was ich kann." Das tat er mit zwei guten Torabschlüssen und besagtem herausgeholten Elfer, den Mirnes Pepic (28) verwandelte.