Derbysieg! Aue-Spieler Clausen erklärt Dynamos Schwäche

Es war eine Partie, die mit offenem Visier geführt wurde. Aue mit langem Ball aus der eigenen Hälfte und Clausen dadurch auf dem rechten Flügel allein auf weiter Flur. Er behielt die Übersicht und spielte präzise quer zu Stefaniak, der am langen Pfosten einschoss - 2:0. Was war denn hier los?

Aue legte los wie die Feuerwehr. Mika Clausen mit genialem Ball in die Tiefe zu Marcel Bär (5.), der am herausgeeilten Tim Schreiber scheiterte.

In beiden Fanblocks wurde gezündelt - hier die Zündelei im Dynamo-Block. © picture point/Sven Sonntag

Gegen Cottbus hatten die Gäste ein 0:2 noch in ein 4:2 umgebogen. "Wir hatten das Spiel gesehen, wollten aber eher das dritte Tor machen",

waren Pepic & Co. also gewarnt und die SGD dennoch deutlich spielbestimmend.



Die Veilchen antworteten mit brutalem Willen. "Wir haben fußballerisch nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber was wir gegen den Ball gezeigt haben, zeigt, was für eine gute Chemie in der Mannschaft herrscht", lobt Pepic.

Jeder Zweikampf, jeder geklärte Ball wurde frenetisch bejubelt - auf dem Platz und den Rängen. Genau so geht Derby!



Gezündelt wurde auch. Erst im Auer Block und wenig später auch bei der SGD. Auf dem Platz blieb das große Chancenfeuerwerk aus.